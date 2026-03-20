Рекламного оператора оштрафовали за самовольные баннеры в аэропорту Толмачёво

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о рекламе на территории новосибирского аэропорта «Толмачёво». Проверка показала, что в 2025 году на привокзальной площади воздушной гавани незаконно размещались рекламные конструкции.

Установлено, что эксплуатацией баннеров занималась московская компания ООО «Русс Аутдор». Разрешения от местных властей на установку объектов у компании не было. По инициативе надзорного ведомства рекламораспространителя привлекли к административной ответственности.

В отношении юридического лица возбудили дело по статье 14.37 КоАП РФ (нарушение требований к установке и эксплуатации рекламной конструкции). Суд назначил компании штраф в размере 250 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры все незаконно установленные баннеры на площади перед аэровокзалом были демонтированы.

По данным мэрии Новосибирска, ООО «Русс аутдор» входит в число наиболее крупных операторов рекламных конструкций в городе.

Согласно сервису Контур.Фокус, ООО «Русс Аутдор» зарегистрировано в Москве в 2000 году. Основным видом деятельности является «деятельность рекламных агентств». Учредителями являются ООО «Рвб» (99%) и АО «Олимп» (1%). Конечными владельцами Татьяна Ким (64,35%), Григорий Садоян (17,32%), Алексей Власов (9,19%) и др. Выручка компании за 2024 год составила 57,6 млрд рублей (+107%), чистая прибыль — 10,8 млрд рублей (+124%).

Ранее редакция сообщала, что фактически 78% рынка наружной рекламы Новосибирска контролируют компании, близкие к группе Russ.