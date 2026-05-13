«Нужно хотя бы сохранить поголовье»: новосибирские аграрии просят кардинально изменить меры поддержки животноводства

Очень много сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области до сих пор испытывают трудности с реализацией мясной продукции из-за введенного карантина по пастереллезу, а также ограничений по перемещению скота и продукции животноводства. Этот вопрос на комитете по АПК регионального парламента вновь поднял депутат, директор АО «Маслокомбинат Чановский» Дмитрий Игумнов.

— На последнем комитете (В апреле — Ред.) Алексей Иванович Магеров (Начальник управления ветеринарии Новосибирской области. — Ред.) обозначал нам даты: 1 мая, 10 мая. К 12 мая ситуация не поменялась, — констатировал Игумнов.

Напомним, на минувшей неделе в ответ на запрос Infopro54 о сроках снятия карантина, в управлении ветеринарии сообщали, что в Карасукском, Ордынском и частично в Баганском его планируют снять до 8 мая.

5 мая Управление ветеринарии Новосибирской области опубликовало справку об эпизоотической обстановке в регионе. В ней говорится о возобновлении перемещения по области крупного рогатого скота и других животных. Однако, Новосибирская область по-прежнему является «регионом с неопределенным статусом, с вакцинацией» по пастереллезу разных видов.

Когда будет принято решение о снятии карантина в целом с региона — пока не понятно.

— Когда мы закончим посевную, нужно на уровне Министерства сельского хозяйства области принимать решения по смягчению карантинных мер, которые были наложены на область. Я уже не раз говорил какой процент выручки составляет реализация мясной продукции в бюджетах сельхозтоваропроизводителей, поэтому в этом вопросе нужно максимально ускориться и постараться разрешить эту проблему, — подчеркивает Игумнов.

По его словам, есть опасения, что поголовье КРС в регионе продолжит сокращаться по двум причинам:

непонятная ситуация с рынками сбыта,

абсолютно неприемлемые цены на готовую продукцию, которую производят сельхозтоваропроизводители.

— Нужно до августа принимать какие-то грандиозные изменения в плане поддержки животноводства, чтобы хотя бы сохранить поголовье. Я уже не говорю о возобновлении вышедшего из оборота скота. Нужно хотя бы сохранить то, что есть, — резюмировал Игумнов.

По данным Новосибирскстата, в первом квартале 2026 года количество коров в регионе уменьшилось на 14,2% и составило 129,3 тысячи голов. Общее поголовье крупного рогатого скота снизилось на 12,1% до 321,8 тысячи голов, поголовье овец и коз сократилось на 26,5% до 111,7 тысячи голов.

Напомним, в Новосибирской области режим ЧС введен с 16 февраля. С 6 марта новые очаги заболевания не выявлялись.

