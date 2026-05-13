«Нужно хотя бы сохранить поголовье»: новосибирские аграрии просят кардинально изменить меры поддержки животноводства

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В противном случае с августа сельхозпредприятия региона начнут избавляться от скота

Очень много сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области до сих пор испытывают трудности с реализацией мясной продукции из-за введенного карантина по пастереллезу, а также ограничений по перемещению скота и продукции животноводства. Этот вопрос на комитете по АПК регионального парламента вновь поднял депутат, директор АО «Маслокомбинат Чановский» Дмитрий Игумнов.

— На последнем комитете (В апреле — Ред.) Алексей Иванович Магеров (Начальник управления ветеринарии Новосибирской области. — Ред.) обозначал нам даты: 1 мая, 10 мая. К 12 мая ситуация не поменялась, — констатировал Игумнов.

Напомним, на минувшей неделе в ответ на запрос Infopro54 о сроках снятия карантина, в управлении ветеринарии сообщали, что в Карасукском, Ордынском и частично в Баганском его планируют снять до 8 мая.

5 мая Управление ветеринарии Новосибирской области опубликовало справку об эпизоотической обстановке в регионе. В ней говорится о возобновлении перемещения  по области крупного рогатого скота и других животных. Однако, Новосибирская область по-прежнему является «регионом с неопределенным статусом, с вакцинацией» по пастереллезу разных видов.

Когда будет принято решение о снятии карантина в целом с региона — пока не понятно.

— Когда мы закончим посевную, нужно на уровне Министерства сельского хозяйства области принимать решения по смягчению карантинных мер, которые были наложены на область. Я уже не раз говорил какой процент выручки составляет реализация мясной продукции в бюджетах сельхозтоваропроизводителей, поэтому в этом вопросе нужно максимально ускориться и постараться разрешить эту проблему, — подчеркивает Игумнов.

По его словам, есть опасения, что поголовье КРС в регионе продолжит сокращаться по двум причинам:

  • непонятная ситуация с рынками сбыта,
  • абсолютно неприемлемые цены на готовую продукцию, которую производят сельхозтоваропроизводители.

— Нужно до августа принимать какие-то грандиозные изменения в плане поддержки животноводства, чтобы хотя бы сохранить поголовье. Я уже не говорю о возобновлении вышедшего из оборота скота. Нужно хотя бы сохранить то, что есть, — резюмировал Игумнов.

По данным Новосибирскстата, в первом квартале 2026 года количество коров в регионе уменьшилось на 14,2% и составило 129,3 тысячи голов. Общее поголовье крупного рогатого скота снизилось на 12,1% до 321,8 тысячи голов, поголовье овец и коз сократилось на 26,5% до 111,7 тысячи голов.

Напомним, в Новосибирской области режим ЧС введен с 16 февраля. С 6 марта новые очаги заболевания не выявлялись.

Ранее редакция сообщала о том, что новый глава новосибирского Минсельхоза рассказал, как изменит работу ведомства. 

Фото пресс-службы Минсельхоза Новосибирской области, автор: пресс-служба.

Рубрики : Власть

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : пастереллез карантин депутаты

Новый глава новосибирского Минсельхоза рассказал, как изменит работу ведомства

Автор: Юлия Данилова

Новый министр сельского хозяйства Новосибирской области, назначенный в конце апреля, Андрей Михайлов назвал ключевые направления реформирования работы ведомства. Об этом он сообщил на заседании профильного комитета регионального парламента.

В частности, по словам Михайлова, планируется полностью изменить подход к предоставлению господдержки аграриям.

Максим Кудрявцев поручил продолжить наведение порядка на городских парковках

Мэрия Новосибирска подвела итоги внедрения системы платных парковок в центральной части и прилегающих районах города. По данным департамента дорожно-благоустроительного комплекса, к маю текущего года в мегаполисе официально работают 2237 машино-мест, где действует почасовая оплата. Для удобства горожан такие зоны организованы в самых популярных местах отдыха и деловой активности: на Михайловской набережной, у «Сибирь-Арены» возле станции метро «Спортивная», а также возле Центрального рынка.

Мэр города Максим Кудрявцев подчеркнул, что работа по упорядочиванию парковочного пространства будет продолжена. Власти намерены постепенно сокращать количество стихийных стоянок на обочинах, которые мешают движению и создают аварийные ситуации.

Все кладбища в лесах Новосибирской области существуют незаконно

Автор: Юлия Данилова

На комитете по АПК регионального парламента был рассмотрен вопрос о переводе земельного участка площадью 1,4 га в Черепановском районе из земель сельхозугодий в категорию земель особо охраняемых территорий для размещения кладбища. С таким ходатайством в правительство региона обратилась администрация Верх-Мильтюшинского сельсовета.

— Кладбище исторически существует на этой территории — с 1764 года. Приводим в соответствие, — уточнил руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов.

Губернатор потребовал усилить профилактику пожаров в регионе

Власти Новосибирской области продолжают удерживать ситуацию с ландшафтными и лесными пожарами на особом контроле, несмотря на недавние осадки. Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в Правительстве региона заявил, что прошедшие дожди не сняли напряженности, а значит, профилактическую работу среди населения необходимо усиливать.

По данным регионального ГУ МЧС, особый противопожарный режим на территории области продлен до 15 мая. За минувшую неделю специалисты ликвидировали 283 пожара, причем большинство из них (190 случаев) связано с горением сухой травы. Начальник ведомства Виктор Орлов отметил положительную динамику: количество ландшафтных возгораний пошло на спад. Лесные пожары тушили сразу в трех муниципальных образованиях, и на сегодняшний день действующих очагов нет.

Депутаты затормозили передачу земли под склад стоимостью 11 млрд под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Рядом с федеральной автомобильной трассой «Иртыш» планируется строительство складского комплекса класса А. Инвестор проекта — ООО «Терминал Северо-Запад»— обратился в правительство и Заксобрание области с ходатайством о переводе трех земельных участков общей площадью 53 га из земель сельхозназначения в земли промышленности. Об этом на комитете по АПК регионального парламента сообщил руководитель департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов.

— Площадь складского комплекса составит порядка 150 000 кв. метров. Общий объём инвестиций в проект составляет около 11 млрд. Строительство планируется за счёт собственных и заёмных средств, — отметил чиновник.

Новосибирские вузы получат право отсеивать непрофильных магистров

Автор: Оксана Мочалова

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект, который может существенно изменить правила поступления в магистратуру. Документ предлагает разрешить вузам принимать на следующую ступень образования только тех, чей предыдущий диплом совпадает по профилю с выбранной программой. Альтернативой станет наличие практического опыта работы по специальности.

Как поясняется в сопроводительных документах, главная цель инициативы — повысить качество высшего образования. Авторы законопроекта считают, что сейчас сложилась ситуация, когда выпускники бакалавриата идут в магистратуру по не связанным между собой направлениям.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

