Новосибирск отказался от акций компании «Экспресс-Пригород»

В адрес губернатора Новосибирской области поступило обращение от мэра Новосибирска Максима Кудрявцева о принятии в госсобственность акций АО «Экспресс-Пригород». Об этом на заседании комитета по транспорту регионального парламента сообщил замминистра транспорта Антон Мирошниченко.

— Обоснование решения заключается в том, что деятельность общества не входит в перечень детальности местного значения городского округа. Кроме того, Новосибирска практически не влияет на управление обществом, так как доля принадлежащая городу не позволяет вносить вопросы в общую повестку АО, а также выдвигать кандидатов в органы управления и контроля общества, — пояснил Мирошниченко.

Чиновник подчеркнул, что речь идет о 24 акциях, что составляет 0,0033% от капитала. Их передача региону позволит повысить эффективность управления госсобственностью. После консолидации у Новосибирской области будет 49% акций, у АО РЖД — 51%.

Вопрос уже был рассмотрен и поддержан на совещании у первого вице-губернатора Владимира Знаткова.

Стоит отметить, что сейчас согласовываются кандидаты от регионального парламента восьмого созыва в совет директоров АО «Экспресс-Пригород». Заксобрание выдвинуло на эти должности Даниила Воротникова и Елену Тырину.

Напомним, уже несколько лет жители отдаленных районов Новосибирска пересаживаются на городские электрички, которые позволяют избежать пробок. По итогам 2023 года на городскую электричку пришлось 30% от общего объема перевозок АО «Экспресс-Пригород». Отмечалось, что в перспективе, с развитием проекта городской электрички, роль этого транспорта в городской инфраструктуре общественного транспорта будет расти.

В январе – июне 2025 года пригородными поездами в Новосибирской области воспользовались 11,6 млн пассажиров. Это на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Пассажиропоток вырос за счет развития маршрутной сети, мультимодальных перевозок, а также развития цифровых сервисов для покупки билетов, сообщала служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД. Кроме того, пригородными поездами в Новосибирской области стали чаще пользоваться граждане льготных категорий — в первом полугодии 2025 года электропоезда перевезли более 1,3 млн человек (+14% к показателю прошлого года). Пассажирооборот составил 486,8 млн пасс-км (+6,4% к аналогичному периоду прошлого года). Рост показателя связан с тем, что жители нередко ездят на дальние расстояния — из Новосибирска в Барабинск, Татарск, Черепаново, уточняли в компании.

По данным сервиса Контур Фокус, выручка АО «Экспресс-Пригород» в 2024 году составила 2,7 млрд рублей (в 2023 году — 2,3 млрд), чистая прибыль 20.5 млн (5 млн).

Ранее редакция сообщала о том, что РЖД займется городской электричкой в Новосибирске в 2025 году.