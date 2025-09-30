Вакцины от ковида нужно дорабатывать, уверены ученые новосибирского центра Вектор

Один из вызовов для вакцин против COVID-19 — эффект АЗУИ (Антителозависимое усиление инфекции. — Ред.). Если человек болен или переболел, и у него есть антитела, и ему вводят вакцину, может сработать АЗУИ. Предупредил, выступая на форуме OpenBio в Новосибирске Василий Ермолаев, младший научный сотрудник ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

— АЗУИ приводит к цитокиновому шторму, агрессивной иммунной реакции организма на вирусную инфекцию и лекарственные препараты, в ходе которой активно продуцируются пептидные молекулы — цитокины, развивается обширное системное воспаление, нарушается правильная работа иммунитета, — подчеркнул ученый.

Научная группа, в которую входит Василий Ермолаев, предложила использовать двуспиральные РНК в новом препарате. Предложенные компоненты позволят эффективно синтезировать белки — интерфероны, чтобы бороться с вирусами.

— Разработанные нами композиции являются мощными индукторами интерферонов и противовирусными агентами, превосходящие в этом показателе один из самых мощных индукторов интерферона на данным момент. В то же время даже в повышенных дозах они достаточно безопасны, не вызывают отклонений в физиологических показателях. Самое важное — они позволяют бороться с осложнениями в виде АЗУИ, — поделился наработками Ермолаев.

По данным, приведенным ученым, в 2024 году в мире отмечалось более 777 млн заражений COVID-19 со смертностью более 7 млн. Потребовалось использовать более 13 млрд доз вакцин. За это же время в России наблюдалось 24,8 млн случаев.

— Все это означает необходимость дорабатывать вакцины. Также возникают новые формы заболевания с различными симптомами, даже после выздоровления возможен риск осложнений, — резюмировал сотрудник центра «Вектор».

Напомним, в начале сентября врачи новосибирских поликлиник сообщили корреспонденту Infopro54 о росте заболеваемости COVID- 19 в городе. Официальные сводки по распространению коронавируса в России перестали публиковать в марте текущего года, масштабные тестирования больше не проводят.

