«Дальше поломок будет больше»: в Новосибирске рассказали о проблемах ремонта томографов в условиях санкций

В Новосибирске, как и по всей России, обостряется проблема ремонта и поддержания работоспособности магнитно-резонансных томографов (МРТ) в условиях санкционного давления. Оборудование, составляющее основу современной диагностики, постепенно вырабатывает свой ресурс, а его ремонт и обслуживание превращаются в сложную и дорогостоящую задачу для медицинских учреждений.

О масштабе проблемы можно судить по данным тендерных площадок. Ежемесячно в Новосибирской области и других регионах размещаются десятки закупок на ремонт и техническое обслуживание томографов. Стоимость этих работ исчисляется сотнями тысяч и даже миллионами рублей. Например, одна из последних объявленных в Новосибирске закупок — ремонт томографа известного европейского бренда. Работы оценили в 3,4 миллиона рублей. Эти цифры показывают, во что обходится государственным больницам и частным медицинским центрам поддержание парка диагностической техники.

Эксперты в области обслуживания медицинского оборудования, говорят, что основные проблемы, с которой отрасль столкнулась после введения санкций, — это разрыв привычных логистических цепочек и отказ зарубежных производителей от официальной сервисной поддержки.

— Мы видим рост числа запросов на ремонт тяжелого медицинского оборудования. Много дорогостоящей сложной техники, в том числе томографов, было поставлено в 2014-2016 годы. И она уже вырабатывает свой ресурс. Поэтому количество поломок растет, и дальше поломок будет больше. Если мы говорим именно о томографах, то производители заявляют 10-15 лет срок их службы. Но по факту, как мы знаем, в регионах техника работает до последнего, потому что денег на ее своевременную замену не хватает. Поэтому стараются её ремонтировать. Но с этим тоже есть проблемы. В связи с санкциями многие запчасти невозможно поставить в Россию, а если и есть возможность, то выходят огромные суммы. И поэтому сейчас ремонтные компании ищут инженеров, которые могут провести ремонт без замены крупноузловых блоков и частей. В основном это инженеры еще советской школы, умеющие читать электрические схемы, менять внутренние компоненты и т.д. Они справляются с задачей, позволяя экономить большие суммы. Но надо сказать, что таких Кулибиных в стране единицы, — рассказала Infopro54 руководитель отдела продаж сервиса лучевой диагностики компании «Томограф ПРО» Мария Данилина.

По мнению специалистов, проблема ремонта тяжелого медицинского оборудования дальше будет только усугубляться. Через пару лет начнет ломаться относительно свежая техника. А еще покажут себя китайские томографы, которые сейчас начинают поставлять на отечественный рынок, и о которых российские инженеры пока не очень много знают.

Оборудование для томографии называют самым болезненным симптомом системной зависимости российского здравоохранения от импорта. Перспективы решения проблемы отраслевые эксперты видят в развитие собственных компетенций и работе над российскими МРТ-аппаратами.

