Экс-министр образования стал главой новосибирского реготделения ЛДПР

Бывший министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук стал руководителем регионального отделения ЛДПР. На сайте партии он указан как координатор.

Ранее должность координатора занимал Никита Столповский. Сейчас он руководит аппаратом партийной фракции в заксобрании Новосибирской области и возглавляет фракцию ЛДПР в совете депутатов Новосибирского района.

Федорчук руководил министерством образования с 2018 по 2023 год. В январе 2025 года вступил в ЛДПР и вскоре возглавил новосибирское городское отделение партии. В сентябре того же года политик участвовал в выборах в областной парламент, возглавив первую территориальную группу кандидатов от ЛДПР.

По итогам выборов в сентябре 2025 года кандидаты от ЛДПР не смогли пройти в городской Совет депутатов. Однако в Законодательное собрание Новосибирской области по партийным спискам прошли четыре человека. Среди них — лидеры регионального списка Анна Терешкова и Александр Бойко, а также Елена Гладышева и Владимир Мартыненков-младший, представляющие Искитимскую территориальную группу.

Напомним, в сентябре 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы.

