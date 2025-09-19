Лидер ЛДПР Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске

18 сентября президент России Владимир Путин встретился с лидерами фракций политических партий в Госдуме. В ходе беседы обсуждалась миграционная политика.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что в стране увеличивается количество этнических анклавов, что вызывает беспокойство.

— Семьи мигрантов — колоссальная нагрузка на социальную инфраструктуру (прежде всего школы и больницы) и бюджет. По разным оценкам, мы сэкономим десятки миллиардов, если не будем бесплатно учить и лечить. И это деньги из регионального бюджета, — подчеркнул Слуцкий.

Слуцкий на встрече с президентом вспомнил Новосибирск. Он рассказал о так называемом «Хилокском гетто», которое появилось в Ленинском районе города. Эту локацию политик посетил во время недавного визита в Новосибирск.

— Мы выехали в так называемое (извините, так оно называется, жители так назвали) «Хилокское гетто» — это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты. Антисанитария, хамство, аморальное поведение, — рассказал президенту Леонид Слуцкий.

Президент подчеркнул, что власть не должна игнорировать проблемы в сфере миграции. Он также отметил, что многие решения по миграционной политике уже приняты, и теперь необходимо добиться их реализации.

— Отмена патентной системы для мигрантов — надо подумать. Она широко применяется. Я ничего не исключаю. Попрошу вас вместе с коллегами поработать, — заявил Путин в ответ на соответствующее предложение председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

Михаил Михайлов, руководитель «Центра правовых инициатив потребителей», рассказал корреспонденту Infopro54, что на встрече с лидером партии ЛДПР 5 сентября, во время субботника на реке Тула, он упомянул «Хилокское гетто».

— Сел на своего конька и рассказал про гетто, про все трудности этой территории, огромное количество мигрантов и существующие проблемы, — отметил общественник.

Он предложил рассмотреть идею включения Новосибирской области в пилотные проекты по тестированию новых методов контроля миграционного законодательства. В частности, речь идет о внедрении программных продуктов на телефоны мигрантов, чтобы отслеживать их перемещения, как это уже начали делать в Москве. Новосибирск — одни из главных ворот в Россию для выходцев из Средней Азии, которые приезжают в основном на автомобилях.

— После встречи мне пресс-служба лидера партии звонила и просила рассказать поподробнее, что из себя представляет наше гетто. Не ожидал такого, — рассказал Михайлов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы предложили создать федеральный реестр мигрантов, незаконно легализовавшихся в России.