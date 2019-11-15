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В третьем квартале Банк России выявил в Сибири 166 нелегальных финансовых организаций

Более 80% из них занимались незаконной выдачей потребительских займов населению.
  • 15/11/2019, 10:37
В третьем квартале Банк России выявил в Сибири 166 нелегальных финансовых организаций

В третьем квартале 2019 года эксперты Сибирского ГУ Банка России на территории Сибирского федерального округа, а также в Забайкальском крае и Республике Бурятия, раскрыли деятельность 166 нелегальных участников финансового рынка. Большинство нелегалов, свыше 80%, занимались незаконной выдачей потребительских займов населению, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Кроме того, черные кредиторы незаконно использовали в названиях своих фирм такие наименования, как «микрофинансовая» и «микрокредитная компания». Маскируясь под МФО, они вводили в заблуждение потенциальных заемщиков. Из числа выявленных экспертами нелегалов 17 компаний вели незаконную ломбардную деятельность.

— По сравнению со вторым кварталом количество выявленных нелегальных участников финансового рынка выросло на 20%. С прошлого года эксперты Банка России принимают участие в работе межведомственных групп при прокуратуре, которые действуют в каждом регионе Сибири. Они позволяют комплексно и эффективно бороться с нелегальными участниками финансового рынка на местах, — отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев.

Отмечается, что по итогам третьего квартала эксперты выявили и организации с признаками финансовой пирамиды. Такие незаконные схемы были зафиксированы в Омской области и Республике Хакасия.

— Чтобы не столкнуться с черными кредиторами, которые используют мошеннические схемы и незаконные методы взыскания задолженности, необходимо проверить участника финансового рынка. Это можно сделать в реестрах и справочниках финансовых организаций на официальном сайте Банка России, — напомнили в пресс-службе.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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