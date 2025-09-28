Один человек погиб и трое пострадали в ночном ДТП в центре Новосибирска

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего в ночь на воскресенье, 28 сентября. Авария произошла около 2-х часов ночи в Железнодорожном районе города.

Автомобиль Mersedes мчался по проспекту Димитрова со стороны Вокзальной магистрали и у дома № 26 по улице Ленина на скорости врезался в световую опору. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

— В результате происшествия водитель от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи, ещё трое пассажиров: две женщины и мужчина с многочисленными травмами были доставлены в больницу. Возраст и характер травм уточняется, — сообщила сотрудница отдела ГАИ УМВД России по Новосибирску Анастасия Тейхреб.

Момент смертельной аварии попал на камеры видеонаблюдения.

На месте ДТП работает наряд ДПС, следственно-оперативная группа.

