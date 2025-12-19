Рекламодателям

В Новосибирске в ДТП погибли шесть человек, среди них двое детей

  • 19/12/2025, 19:14
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске в ДТП погибли шесть человек, среди них двое детей
На Советском шоссе столкнулись два легковых автомобиля

В Новосибирске произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни шести человек, в том числе двоих детей. Авария случилась вечером 19 декабря 2025 года на Советском шоссе.

По предварительным данным ГУ МВД по Новосибирской области, столкнулись два автомобиля: Toyota Ipsum и Mercedes-Benz Gelandewagen. Toyota в момент столкновения, согласно информации силовиков, совершала поворот налево по разрешающей сигналу светофора в сторону поселка Элитный. В результате удара все находившиеся в японском минивэне, четыре взрослых и двое детей, погибли на месте.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области подтвердили, что среди погибших есть несовершеннолетние. Прокуратурой Новосибирского района по факту трагедии немедленно организована проверка. На место происшествия выехал прокурор района Александр Феофанов.

Водитель автомобиля Mercedes, по информации главка МВД, доставлен в отдел полиции. С ним проводятся процессуальные действия. Следователем уже возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о мере пресечения в отношении этого водителя.

На месте трагедии продолжают работать следователи, криминалисты и сотрудники ГИБДД.

Материал дополняется.

 

Фото: прокуратура Новосибирской области

1 691

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : смертельное ДТП ДТП


0
0

