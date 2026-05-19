Эксперт назвал способ увеличить пенсию в два раза в Новосибирске

Экономисты подсчитали возможный максимум страховой пенсии в 2026 году. Верхняя планка составит почти 74 тысячи рублей, но достичь её удастся лишь немногим. Для выхода на эту сумму необходимо на протяжении длительного времени зарабатывать предельное количество пенсионных коэффициентов.

— Если гражданин в течение 40 лет формировал по 10 пенсионных коэффициентов (ИПК), а также имеет коэффициенты за социально значимые периоды, например, в количестве 10,5 ИПК, то у него получится 410,5. Тогда размер страховой пенсии может составить 73 934 рубля, — рассказал РИА Новости кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Он напомнил, что баллы начисляются только при «белой» зарплате. Доходы в конверте лишают человека будущих выплат. Другой способ увеличить пенсию — отсрочить её оформление. При обращении через 10 лет после возникновения права сумма может превысить 169 тысяч рублей.

По информации Минтруда РФ, с 1 января 2026 года средний размер страховой пенсии по старости в Новосибирской области составил 27,1 тысячи рублей после индексации на 7,6%. Таким образом, выплата выросла на 1,88 тысячи рублей.

При этом зарплата, необходимая для максимальной пенсии (248 тысяч рублей), почти в три раза выше средних доходов жителей Новосибирской области. Согласно данным Новосибирскстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе в январе–феврале 2026 года составила 89 305 рублей. Это лишь 36% от требуемой суммы.

Даже в самых высокооплачиваемых отраслях доходы не дотягивают до нужного уровня. Финансисты и страховщики получают 142 660 рублей — это 57,5% от планки в 248 тысяч. Работники сферы информации и связи зарабатывают 171 430 рублей (69,1%). Специалисты по добыче полезных ископаемых — 102 286 рублей (41,2%).

В большинстве отраслей зарплаты значительно ниже. В образовании — 72 643 рубля, в здравоохранении — 85 165 рублей, в гостиничном бизнесе и общепите — 61 569 рублей. Самые скромные доходы у работников сферы предоставления прочих услуг — 58 797 рублей.

Таким образом, даже сотрудники самых высокооплачиваемых отраслей региона зарабатывают на 30–40% меньше порога в 248 тысяч рублей.

