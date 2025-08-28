Определен подрядчик для проверки качества дорожных работ в Новосибирске

Независимый контроль поможет улучшить качество ремонта дорог и тротуаров. Об этом в соцсетях сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Глава города отметил, что часто получает жалобы от жителей на некачественный ремонт.

— Проверки будут выборочными, но подробными. Специалисты будут оценивать несколько параметров: уклоны, обочины, состояние дорожного покрытия, ровность и наличие повреждений, элементы обустройства: дорожные знаки, ограждения, разметку, — пояснил Максим Кудрявцев.

По его словам, речь идет не только о контроле разрытий, но и о независимом надзоре за всеми работами в Новосибирске, которые касаются городского дорожного хозяйства и благоустройства.

В мэрии редакции Infopro54 рассказали, что уже определили подрядчика для проведения этой работы.

— Срок окончания приема заявок на участие в запросе котировок на оказание услуг по осуществлению независимого контроля (диагностика и оценка) состояния автомобильных дорог, искусственных сооружений и тротуаров, с выборочным отбором проб и испытанием материалов, после дорожно-строительных работ, выполненных в 2025 году, завершился 27.08.2025. На участие в закупке была подана одна заявка, контракт будет заключен с единственным участником в период с 01.09.2025-03.09.2025, — отметили в пресс-службе.

О какой компании идет речь в мэрии не уточнили. На сайте торгов победитель пока не указывается.

Напомним, для усиления контроля качества за выполняемыми дорожными работами в 2023 году мэрия привлекала специализированные инженерные организации, осуществляющие независимый строительный контроль. Компании работали на 189 объектах и выявили более 400 замечаний. Аналогичный договор мэрия заключала в 20204 году. Стоит отметить. что за его введение в городе ратовал Александр Стефанов, которые на тот момент был координатором дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области. Весной 2025 года он был назначен главой дорожного департамента Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске внедряют умную систему для борьбы с пробками и ДТП. Завершить модернизацию планируют до конца 2026 года.