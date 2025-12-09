Российский бизнес теряет доверие друг к другу

В деловой среде России усиливаются настроения недоверия: компании всё чаще ужесточают условия сотрудничества, переходят на предоплату и разрывают отношения после первого проблемного проекта. Такие выводы сделали аналитики бухгалтерского сервиса для предпринимателей «Моё дело».

Предоплата становится нормой

По данным исследования, за последние два года доля подрядчиков, работающих преимущественно по предоплате, выросла до 21%. Каждый второй предприниматель — как среди заказчиков, так и среди исполнителей — прекращает сотрудничество после первого негативного опыта.

Эксперты отмечают: компании стремятся минимизировать риски и заранее фиксировать условия взаимодействия, что приводит к распространению гибридных схем оплаты и более жёстких договорных требований.

Главные причины падения доверия

Ключевым фактором, подрывающим доверие в деловых отношениях, представители бизнеса назвали ухудшение качества работы после получения оплаты. На это указала более половины опрошенных участников рынка.

Среди других значимых факторов:

неуважение и некорректная коммуникация — так считают 40% заказчиков и 44% подрядчиков;

обещания без результата — 52%;

изменение условий после старта проекта — 39%;

срыв сроков — 42% заказчиков;

низкая квалификация исполнителя — 28%;

отказ признавать ошибки — 23%.

После первого неудачного кейса сотрудничество прекращают 47% заказчиков и 50% подрядчиков. Часть компаний готова дать второй шанс, но только при ужесточении условий договора или повышении контроля.

Как компании пересматривают схемы оплаты

Для минимизации финансовых рисков заказчики предпочитают постоплату, а подрядчики настаивают на предоплате. При этом бизнес готов идти навстречу партнёрам — если отношения долгосрочные и основаны на личном доверии. Такие условия для готовности менять схему оплаты назвали:

58% заказчиков и 52% подрядчиков — если сотрудничество развивается не первый год;

44% и 40% соответственно — если присутствует личное доверие.

Четверть подрядчиков согласны на постоплату, если иначе контракт не получить. Среди заказчиков такую гибкость проявляют лишь 19%.

При этом 12% компаний заявили, что никогда не меняют стандартную схему расчётов — правила должны быть едиными для всех партнёров.

Как формируется индекс доверия

При выборе партнёра бизнес ориентируется прежде всего на:

прозрачность условий и коммуникаций — 65% заказчиков и 70% подрядчиков;

историю успешных проектов и финансовую устойчивость — около 50% участников исследования.

Также важную роль играют:

рекомендации клиентов и репутация руководителя — по 42%;

оперативность реакции партнёра и выполнение обещаний — 35%;

известность компании — фактор для каждого шестого респондента.

Что заставляет бизнес доверять

Основные маркеры надёжности для российских предпринимателей:

успешный предыдущий опыт сотрудничества — 23%;

прозрачные договорённости и чёткая коммуникация — 21%.

Заказчики чаще делают ставку на репутацию компании в отрасли (19% против 14% у исполнителей), тогда как подрядчики больше ориентируются на гарантии, формализованные условия и личное знакомство.

Большинство предпринимателей — 70% заказчиков и 67% подрядчиков — доверяют только проверенным партнёрам, с которыми работают долгие годы. Треть компаний готовы сотрудничать без гарантий с участником рынка, который давно присутствует в отрасли, а каждая шестая — с крупным бизнесом.

Подрядчики проявляют большую склонность к риску: каждый пятый готов работать без гарантий при небольшой сумме контракта.

При этом 12% респондентов убеждены: никаких исключений быть не должно — сотрудничество без гарантий неприемлемо вне зависимости от статуса или опыта партнёра.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют сформировать гармонизированный индекс делового доверия.