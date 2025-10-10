Золу-уноса начали использовать для ремонта дорог Сибири

В Сибири в 2025 году реализованы два пилотных дорожно-строительных проекта с использованием продукта сгорания угля — золы-уноса, сообщили в АО «СГК-Новосибирск».

В комплексе с цементом зола выступает в качестве комплексного минерального вяжущего компонента, пояснили в компании.

В общей сложности на восстановление участков автодороги «К-15-Медведское-Листвянский» в Новосибирской области и «Станция Калманка – Черёмное» в Алтайском крае направлено порядка 700 тонн золошлаков Новосибирской ТЭЦ-5 и Барнаульской ТЭЦ-3.

Как сообщили в пресс-службе компании, «это экологичный и экономически эффективный способ укрепления дорожного основания позволяет экономить природные ресурсы и снижать затраты на ремонт. Кроме того, на таких объектах увеличиваются межремонтные периоды».

Стоит отметить, что в ближайшее время планируется применение 175 тысяч кубических метров продуктов сгорания угля новосибирских ТЭЦ для строительства Восточного обхода Новосибирска. Проект находится на проверке в Главгосэкспертизе России. Кроме того, порядка 1,5 млн куб. метров золошлаков может быть использовано при строительстве Южного транзита Новосибирска и порядка 840 тысяч куб. метров — Северного обхода Омска.

Примечательно, что зола-унос используется и в других проектах, например, для укрепления грунта при подготовке территории под строительство складского комплекса Wildberries, который будет возведен на территории Промышленно-логистического парка в Новосибирске. Сюда направляется продукт сгорания новосибирских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3, а также Барнаульской ТЭЦ-3.

Кроме того, зола-унос широко используется предприятиями стройиндустрии.

Напомним, в Новосибирской области утверждена региональная программа повышения объемов утилизации золошлаков. Цель — в 2035 году достичь 100-процентной доли утилизированных золошлаков в общем объеме ежегодно образуемых теплоэлектростанциями региона: 618 тыс. куб. метров. Появление программы означает государственное стимулирование пилотных проектов и привлечение внимания общественности к замене природных ресурсов вторичным сырьем. Исполнителями определены профильные областные министерства и АО «СГК – Новосибирск».