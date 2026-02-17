Суд вынес приговор главе фирмы-подрядчика «Сибирь-Арена»

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор Михаилу Воловичу, генеральному директору ООО «Строймонтаж», который является подрядчиком строительства «Сибирь-Арены». Волович признан виновным в коммерческом подкупе и приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в 5 миллионов рублей. Однако по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере он оправдан. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

— Принято решение о конфискации с Воловича полученных в результате совершения преступлений денежных средств в размере 6 777 000 рублей, — говорится в сообщении суда.

По информации суда, Волович получил более 6,7 млн рублей от двух компаний за то, что не расторг договоры аренды спецтехники при строительстве «Сибирь-Арены». Он также подписал акты выполненных работ и обеспечил своевременную оплату. Деньги поступали двумя траншами.

Весной 2023 года предприниматель был задержан и перевезен в Новосибирск. Преступления обнаружили сотрудники регионального Управления ФСБ.

До вступления приговора в силу в отношении приговоренного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговор пока не вступил в законную силу.

