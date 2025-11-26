Депутат Госдумы назвал блокировку WhatsApp* в России вопросом времени

Вопрос блокировки мессенджера WhatsApp* (* Принадлежит компания Meta Platforms Inc. — признана экстремистской организацией запрещена в России) на территории России является вопросом времени.

Депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил в Telegram-канале, что WhatsApp не соблюдает законы России. Компания-владелец мессенджера, Meta, признана экстремистской и запрещена в стране.

— На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России, — добавил депутат.

Кирьянов подчеркнул, что частые сбои в работе WhatsApp, утечки данных и игнорирование законов делают использование мессенджера рискованным.

На данный момент, по данным Сбой.рф, зафиксировано более 593 жалобы на работу приложения.

Напомним, 25 ноября в Новосибирской области массово перестал работать WhatsApp. За сутки по всей России поступило более 180 жалоб на сбои. Новосибирская область лидировала по количеству обращений — на нее пришлось около 34%. Проблемы с мессенджером также зафиксировали в Хакасии, Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Томской и Омской областях.

26 ноября сбои в работе мессенджера продолжаются.

Ранее редакция сообщала о том, что WhatsApp* сбоит в Новосибирской области.