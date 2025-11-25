WhatsApp* сбоит в Новосибирской области

В Новосибирской области массово «виснет» WhatsApp*. За сутки, по данным Downdetector, в России зафиксировали более 180 жалоб на мессенджер. Новосибирск оказался в лидерах по количеству проблем — 34%. Также сбои были зарегистрированы в Хакасии, Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Томской и Омской областях.

На платформе сбой.рф зафиксировано более 350 жалоб. Новосибирская область лидирует с 22%, Приморский край занимает второе место с 13%.

Пользователи недовольны работой мобильного приложения, доставкой уведомлений и сообщений, а также долгой загрузкой и отправкой данных. Проблемы затронули и десктопную версию программы.

Напомним, 13 августа РКН запретил голосовые звонки в зарубежных мессенджерах Telegram и WhatsApp*. В ведомстве поясняли, что, «по данным полиции» и «многочисленных жалоб», эти сервисы стали «главными платформами для обмана, вымогательства и вовлечения россиян в диверсионные и террористические действия».

В конце августа первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предупреждал, что WhatsApp* может повторить судьбу Viber и постепенно утратить популярность среди россиян.

* Принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

