Власть Отставки и назначения

Ольга Благо ушла с должности главы облизбиркома Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Она возглавляла избирательную комиссию региона более 10 лет

Ольга Благо завершила свою работу в должности председателя избирательной комиссии Новосибирской области. Об этом сообщили в избиркоме региона.

Напомним, Центральная избирательная комиссия РФ предложила главу горизбиркома Новосибирска Ольгу Благо на эту должность в 2015 году. Место председателя стало вакантным, когда экс-председатель Юрий Петухов, возглавлявший новосибирский облизбирком с 2011 по 2015 год, досрочно сложил свои полномочия в связи с переходом в региональное правительство.

В 2023 году ЦИК снова рекомендовал ее на должность.

В статусе председателя комиссии Ольга Благо принимала участие в февральской сессии регионального парламента. На сессии был во втором чтении принят законопроект «О внесении изменений в региональный закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», согласно которому, мэр города Новосибирска избирается советом депутатов города из числа кандидатов, представленных губернатором Новосибирской области, и возглавляет мэрию города Новосибирска.

Во втором чтении также принят закон «Об организации местного самоуправления в Новосибирской области и внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области», согласно которому муниципальные районы региона 1 января 2031 года должны перейти на одноуровневую систему организации МСУ со статусом муниципальных округов.

В этом году в России пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области проходит реформа местной власти: ликвидируются сельсоветы и меняется порядок выборов мэра Новосибирска. 

Фото пресс-службы областной избирательной комиссии.

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

В одном из районов Новосибирской области исчезло 86 поселений
Производитель бытовой химии из Новосибирска хочет реструктуризировать облигации

Летом в новом микрорайоне под Новосибирском начнется строительство школы

Автор: Юлия Данилова

К июню 2026 года будут завершены основные работы по созданию инфраструктуры микрорайона «Клюквенный». Это позволит начать строительство социальных объектов, включая школу, и ускорить жилищное строительство. Об этом сообщил генеральный директор Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области (АО «АРЖС НСО») Ашот Рафаелян на заседании коллегии Минстроя России.

— Ввод первых многоквартирных домов запланирован на 2027–2028 годы, — добавил Рафаелян.

Читать полностью

Крупную партию беспилотников отправила Новосибирская область на СВО

Автор: Юлия Данилова

Из Новосибирской области в качестве гуманитарной помощи бойцам на линию СВО отправлено 65 единиц БПЛА. В 2025 году только со склада компании «Интеграция», на который стекаются все потоки грузов — от правительства, волонтерских движений, предприятий региона — отправлено 450 фур с различными необходимыми грузами. Для сравнения, в 2024 году — около 300 фур, а в 2026 планируется сформировать не менее 500 фур. Об этом сообщил заместитель губернатора области Олег Клемешов.

Он пояснил, что передача осуществляется предприятием ООО «МАРЦ».

Читать полностью

Новосибирец обратился за страховыми выплатами по ОСАГО 146 раз

Автор: Юлия Данилова

Более 300 сообщений о преступлениях в сфере автострахования зарегистрированы в Новосибирске в 2025 году. В результате их рассмотрения по 251 преступлению были возбуждены уголовные дела. Это практически в пять раз больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного доклада на февральской сессии регионального парламента.

— В суд направлены уголовные дела по 74 эпизодам, 60 из которых были совершены членами организованных преступных групп. В настоящее время в производстве органов предварительного расследования региона находятся уголовные дела по 215 преступлениям, лица, по которым установлены, — подчеркнул Кульков.

Читать полностью

Аэроэкспресс до Толмачево снова оказался в повестке дня в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области подписано новое трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством региона, мэрией Новосибирска и АО «РЖД». Как отметил мэр Максим Кудрявцев, Новосибирску необходимо развитие городской железной дороги.

— Соглашение, которое мы сегодня подписываем, определит направление дальнейшего движения в этом вопросе, — подчеркнул он.

Читать полностью

Санаторию «Краснозёрский» грозит повторный иск о деприватизации

Автор: Оксана Мочалова

История с попыткой изъятия в госсобственность санатория «Краснозёрский» вышла на новый виток. Прокуратура Новосибирской области добилась отмены решений судов, которые ранее вставали на сторону инвесторов, сообщает «Центр деловой жизни» (ЦДЖ). Теперь Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, что что вновь приковало внимание бизнес-сообщества к развитию событий.

Спор вокруг санатория длится с середины 2024 года. Надзорное ведомство настаивает на том, что приватизация здравницы в 2006 и 2008 годах была проведена с грубыми нарушениями. По версии прокуратуры, объект изначально находился в федеральной собственности, а решение о его продаже принимали неуполномоченные на то региональные чиновники. Кроме того, в деле фигурирует довод о запрете на приватизацию объектов здравоохранения.

Читать полностью

На ужесточении требований по продаже алкоголя в Новосибирске настаивает МВД

Автор: Юлия Данилова

В запросах, которые поступают в МВД от депутатов, неоднократно поднималась проблема продажи алкоголя в ночное время, в так называемых наливайках. Данные объекты являются местом притяжения различных маргинальных личностей и влияют на состояние криминогенной обстановки. Об этом заявил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного ответа о деятельности ведомства на февральской сессии регионального парламента.

— Всего на территории области расположено около 500 торговых организаций, которые осуществляют продажу слабоалкогольной продукции после 22 часов. 40 из них расположены в жилых домах в городе Новосибирске, — подчеркнул глава ГУ МВД.

Читать полностью
Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Летом в новом микрорайоне под Новосибирском начнется строительство школы

Производитель бытовой химии из Новосибирска хочет реструктуризировать облигации

Ольга Благо ушла с должности главы облизбиркома Новосибирской области

В одном из районов Новосибирской области исчезло 86 поселений

Эксперты назвали стоимость букета цветов на 8 марта в Новосибирске

Жители Новосибирска готовятся к мартовским переменам в законах

Крупную партию беспилотников отправила Новосибирская область на СВО

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

Из-за ожидаемой блокировки Telegram новосибирский бизнес опасается потери клиентов

За неделю в травмпункты Новосибирска обратились 299 человек

Весна в Новосибирске начнется с морозов

В Тогучинском районе установили новые телекоммуникационные объекты

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Проект пешеходной улицы Ленина выберут через творческий конкурс

Студенты подожгли бензоколонки в Новосибирске и Бердске

Кинотеатр «Металлист» в Новосибирске должны восстановить к 2028 году

Налоговая подала иск к новосибирской компании почти на миллиард рублей

Для горнолыжного курорта «Скакуша» выделили землю под Новосибирском

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

