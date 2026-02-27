Ольга Благо ушла с должности главы облизбиркома Новосибирской области

Ольга Благо завершила свою работу в должности председателя избирательной комиссии Новосибирской области. Об этом сообщили в избиркоме региона.

Напомним, Центральная избирательная комиссия РФ предложила главу горизбиркома Новосибирска Ольгу Благо на эту должность в 2015 году. Место председателя стало вакантным, когда экс-председатель Юрий Петухов, возглавлявший новосибирский облизбирком с 2011 по 2015 год, досрочно сложил свои полномочия в связи с переходом в региональное правительство.

В 2023 году ЦИК снова рекомендовал ее на должность.

В статусе председателя комиссии Ольга Благо принимала участие в февральской сессии регионального парламента. На сессии был во втором чтении принят законопроект «О внесении изменений в региональный закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», согласно которому, мэр города Новосибирска избирается советом депутатов города из числа кандидатов, представленных губернатором Новосибирской области, и возглавляет мэрию города Новосибирска.

Во втором чтении также принят закон «Об организации местного самоуправления в Новосибирской области и внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области», согласно которому муниципальные районы региона 1 января 2031 года должны перейти на одноуровневую систему организации МСУ со статусом муниципальных округов.

В этом году в России пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области проходит реформа местной власти: ликвидируются сельсоветы и меняется порядок выборов мэра Новосибирска.