Бизнес

Банкротство «Холидея» стало примером экономически обусловленного кризиса

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Эксперт прокомментировала завершение процедуры ухода с рынка одного из крупнейших ритейлеров Сибири

Арбитражный суд Новосибирской области завершил конкурсное производство и прекратил дело о банкротстве ООО «Компания Холидей» — ключевого операционного и активодержателя группы. Это поставило точку в процессе. Управляющий партнёр адвокатского бюро «Гребнева и партнёры», адвокат Ирина Гребнева отметила, что наибольшая острота конфликта в деле «Холидея» пришлась на период рассмотрения заявлений о привлечении учредителей и топ-менеджмента к субсидиарной ответственности:

— В рамках этих процессов суды детально оценивали правомерность действий учредителей, в том числе по переводу бизнеса на структуру «НСК Холди». Это был принципиальный вопрос для всех участников дела.

После того, как суды всех инстанций полностью отказали в привлечении бенефициаров к субсидиарной ответственности и установили отсутствие недобросовестности в их действиях, конфликтная составляющая процедуры пошла на спад.

— Суды согласились с тем, что выбранная модель реструктуризации бизнеса рассматривалась как одна из возможных стратегий выхода из кризиса, а не как злоупотребление. После формирования этой правовой оценки страсти в деле фактически улеглись, и процедуры были завершены в рабочем, процессуальном режиме, —комментирует Гребнева.

По ее словам, банкротство группы «Холидей» стало показательным примером

экономически обусловленного кризиса, не сопровождавшегося уголовно-правовым давлением.

— В отличие от ряда других громких дел, эта крупная процедура не сопровождалась чередой уголовных дел, поскольку отсутствовала задолженность перед бюджетом. Это принципиальный момент. Речь шла об экономических причинах банкротства, а не о злоупотреблениях со стороны менеджмента. В таких ситуациях возможно спокойное и правовое завершение процедуры — без скандалов, резонансных дел и репутационного давления, — поясняет адвокат.

Ирина Гребнева отмечает, что к завершению подходят банкротства еще двух знаковых для Новосибирска компаний: «Сибмост» и «Сибэлектротерм».

Напомним, процедура банкротства компании «Холидей» введена в июне 2019 года. Основные кредиторы: АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Газпромбанк» и структура ПАО Сбербанк — ООО «Грос-ритейл». Общий объем задолженности «Холидея» перед всеми кредиторами составляет около 16 млрд рублей. Из них 80% приходятся на банки, 20% — на остальных кредиторов. Ранее сообщалось, что в рамках дела «Холидея» будут оспорены около 1700 сделок. Сами поставщики заявляли, что требования, которые к ним предъявляются, очень значительны и могут привести к закрытию предприятий, увольнению персонала, а бюджет не получит налоги. Предприниматели предупреждали, что в некоторых компаниях при этом без работы останутся 200-400 человек. В ряде случаев такие поставщики являются градообразующими в небольших населенных пунктах. Для решения этого вопроса предприниматели из нескольких регионов объединились, а также обратились  к представителям власти и правоохранительных структур в своих субъектах федерации, к полномочному представителю президента по Сибирскому федеральному округу и к президенту РФ.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что после введения государственных пошлин в Новосибирской области резко снизилось количество корпоративных банкротств. Все поняли, что банкротство — это дорого, долго и в нем нет никакого смысла.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирск

Теги : Холидей Сибэлектротерм Сибмост банкротство

От халяльной говядины до халяльных бровей: новосибирский бизнес стал чаще обращаться за сертификатами халяль

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске увеличилось число компаний, которые получают на свою продукцию сертификаты халяль или заявляют, что их услуги халяльные. И если соответствующей отметкой на мясе и колбасах уже никого не удивить, то вот объявления о халяльных бровях для города кажутся чем-то новым. Infopro54 рассказывает о том, как рост числа мусульман в городе меняет рынок косметологии, медицины, ритейл и даже банковский сектор.

Халяль — это арабское слово, которое переводится как «дозволенное» или «разрешённое». В исламском своде принципов и правил (шариате) термин определяет все действия и предметы, которые разрешены для мусульман. Чаще всего это понятие применяется к продуктам питания. Халяльная еда — это не просто особая диета, а пища, приготовленная в соответствии с религиозными нормами. Основные правила касаются мяса: животных можно забивать только определённым способом, и делает это только мусульманин, произнося молитву. Однако принцип халяль распространяется и на другие сферы: финансы, медицину, фармацевтику, косметологию. В настоящее время в Новосибирске работают мастера-бровисты, которые обещают своим клиенткам халяльные брови.

Застройщики Новосибирска продали квартиры на 120 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году застройщики Новосибирской области продали в новостройках 16 393 квартиры общей площадью 783690 кв м. Это на 10,5% меньше, чем в 2024 году.

За квартиры строители выручили почти 120 млрд рублей, на 0,84% меньше, чем в 2024, сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

Бьюти-индустрия в Новосибирске стала лидером по масштабам ухода в серый сектор

Автор: Юлия Данилова

Спрос на услуги бьюти-индустрии в Новосибирске — от маникюра до ламинирования ресниц — за год снизился на 20–40%, сообщила Ассоциация предпринимателей индустрии красоты. При этом, по данным участников рынка, цены на расходники выросли на 30-40%, оборудование и аренда также продолжают дорожать. Как результат, часть предпринимателей закрывает студии или уходит в тень, но большинство пытаются держаться на плаву, повышая цены, которые клиенты уже не готовы платить: они пересматривают приоритеты, отказываясь от части услуг, пишет Atas.info.

Ситуация усугубляется налоговой неопределенностью. С 2026 года средний салон, обслуживающий 30–40 человек в день, может попасть под НДС. Владельцы бизнеса массово продают студии или переходят в коворкинг-формат, чтобы избежать статуса юридического лица.

Корпорация развития ищет инвесторов для новосибирских месторождений торфа

Автор: Юлия Данилова

Регион располагает огромным, но пока слабо освоенным природным активом — торфяными месторождениями. Балансовые запасы полезного ископаемого составляют 2.7 млрд тонн. 168 месторождений готовы к передаче инвесторам, сообщила Корпорация развития Новосибирской области.

— Сегодня почти всю добычу (99,7%) обеспечивает один игрок. Это открывает пространство для новых производств, особенно с локализацией переработки рядом с месторождениями, — заявили в корпорации.

Свыше 500 производителей зимней одежды работают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

На рынке производства зимней одежды в регионе доминируют производители верхней одежды, на которых приходится более 2/3 всех предприятий (67,6%). Второй по значимости сегмент — спецодежда (27%). Спортивная экипировка и меховые изделия являются сравнительно узкими нишами (3% и 1,9% соответственно). Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития региона со ссылкой на Корпорацию МСП.

Всего на этом сегменте рынка в области работают 507 компаний. За пять лет их количество выросло на 15%.

Производство кормов для аквакультуры под Новосибирском запустят весной

Автор: Юлия Данилова

Резидент ТОР Линево, ООО «Сиббиоресурс», намерен запустить первую очередь завода по производству кормов для аквакультуры к маю 2026 года.

— Мы изменили концепцию — будем производить несколько линий продукции, а не одну, как планировалось ранее, — сообщила директор ООО «СИББИОРЕСУРС» Елена Леонова.

