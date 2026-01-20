Банкротство «Холидея» стало примером экономически обусловленного кризиса

Арбитражный суд Новосибирской области завершил конкурсное производство и прекратил дело о банкротстве ООО «Компания Холидей» — ключевого операционного и активодержателя группы. Это поставило точку в процессе. Управляющий партнёр адвокатского бюро «Гребнева и партнёры», адвокат Ирина Гребнева отметила, что наибольшая острота конфликта в деле «Холидея» пришлась на период рассмотрения заявлений о привлечении учредителей и топ-менеджмента к субсидиарной ответственности:

— В рамках этих процессов суды детально оценивали правомерность действий учредителей, в том числе по переводу бизнеса на структуру «НСК Холди». Это был принципиальный вопрос для всех участников дела.

После того, как суды всех инстанций полностью отказали в привлечении бенефициаров к субсидиарной ответственности и установили отсутствие недобросовестности в их действиях, конфликтная составляющая процедуры пошла на спад.

— Суды согласились с тем, что выбранная модель реструктуризации бизнеса рассматривалась как одна из возможных стратегий выхода из кризиса, а не как злоупотребление. После формирования этой правовой оценки страсти в деле фактически улеглись, и процедуры были завершены в рабочем, процессуальном режиме, —комментирует Гребнева.

По ее словам, банкротство группы «Холидей» стало показательным примером

экономически обусловленного кризиса, не сопровождавшегося уголовно-правовым давлением.

— В отличие от ряда других громких дел, эта крупная процедура не сопровождалась чередой уголовных дел, поскольку отсутствовала задолженность перед бюджетом. Это принципиальный момент. Речь шла об экономических причинах банкротства, а не о злоупотреблениях со стороны менеджмента. В таких ситуациях возможно спокойное и правовое завершение процедуры — без скандалов, резонансных дел и репутационного давления, — поясняет адвокат.

Ирина Гребнева отмечает, что к завершению подходят банкротства еще двух знаковых для Новосибирска компаний: «Сибмост» и «Сибэлектротерм».

Напомним, процедура банкротства компании «Холидей» введена в июне 2019 года. Основные кредиторы: АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Газпромбанк» и структура ПАО Сбербанк — ООО «Грос-ритейл». Общий объем задолженности «Холидея» перед всеми кредиторами составляет около 16 млрд рублей. Из них 80% приходятся на банки, 20% — на остальных кредиторов. Ранее сообщалось, что в рамках дела «Холидея» будут оспорены около 1700 сделок. Сами поставщики заявляли, что требования, которые к ним предъявляются, очень значительны и могут привести к закрытию предприятий, увольнению персонала, а бюджет не получит налоги. Предприниматели предупреждали, что в некоторых компаниях при этом без работы останутся 200-400 человек. В ряде случаев такие поставщики являются градообразующими в небольших населенных пунктах. Для решения этого вопроса предприниматели из нескольких регионов объединились, а также обратились к представителям власти и правоохранительных структур в своих субъектах федерации, к полномочному представителю президента по Сибирскому федеральному округу и к президенту РФ.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что после введения государственных пошлин в Новосибирской области резко снизилось количество корпоративных банкротств. Все поняли, что банкротство — это дорого, долго и в нем нет никакого смысла.