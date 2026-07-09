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Бизнес

«Сибуправтодор» не смог взыскать с подрядчика 2.5 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

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Речь идет о контракте 2013 года по строительству Восточного обхода

Арбитражный суд Новосибирской области отказал «Федеральному управлению автомобильных дорог «Сибирь» в иске к АО «Сибмост». Сумма иска составляла 2,5 млрд рублей. «Сибуправтодор» подал его в апреле 2026 года.

По данным ТАСС, речь идет о контракте на строительство Восточного обхода. Иск обусловлен правом заказчика потребовать от контрагента возмещения убытков в размере разницы между ценой расторгнутого контракта и ценой нового контракта.

Напомним, Восточный обход должен соединить Северный объезд через Гусинобродское шоссе с Чуйским трактом, убрав транзитный поток через Новосибирск. С октября 2013 года генподрядчиком строительства являлась компания АО «Сибмост». До 2017 года на объекте были выполнены работы на 3,1 млрд рублей. В августе 2020 года Росавтодор контракт по Восточному обходу стоимостью 10,5 млрд рублей был расторгнут из-за нарушения компанией «Сибмост» «условий госконтракта в части сроков выполнения работ». Новый тендер был объявлен в середине марта 2021 года. Победителем стала компания АО «Новосибирскавтодор», которая работает на объекте по сей день.

Дело о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Сибмост» было возбуждено в июле 2016 года. В мае 2019-го в отношении компании была введена процедура наблюдения, в 2020 году — конкурсного производства. С 2021 года имущество компании продается с торгов.

Ранее редакция сообщала о том, что трассировка IV этапа Восточного обхода стартовала под Новосибирском. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирск

Теги : суд Сибмост Восточный обход

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«Раньше недооценивали себя»: в Новосибирске открылся форум сибирского гостеприимства «Дикоросы»

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 9 июля стартовал форум сибирского гостеприимства «Дикоросы». В этом году мероприятие впервые проходит в центре города, чтобы стать максимально открытым для жителей, гостей и профессионалов отрасли. Форум, который продлится до 12 июля, объединил представителей субъектов РФ, отраслевых ассоциаций и ведущих экспертов сферы туризма.

На пленарном заседании «Вместе открываем Россию: туризм и гостеприимство в Год единства народов России» выступили представители власти, туристического бизнеса, гостиничной индустрии и медиа. Infopro54 приводит самые яркие высказывания спикеров о текущем положении дел в индустрии гостеприимства и перспективах ее развития.

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Сибирские предприниматели заработали на ягоде более 30 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

Население и сельскохозяйственные предприятия Сибири в этом году вырастят 86 тысяч тонн различных ягод. Это на 11% больше, чем годом ранее (77,5 тысяч тонн, +9,9%), прогнозируют эксперты Центра отраслевой аналитики (ЦОЭ) Россельхозбанка.

Самой популярной ягодой в округе в 2025 году были малина и ежевика (21 тысяча тонн). Из них 3,2 тысячи было выращено в Новосибирской области.

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Еще восемь тысяч новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

В Дзержинском районе Новосибирска компания МТС успешно завершила крупномасштабные работы по модернизации своей фиксированной сети. Благодаря проведенным техническим мероприятиям и интеграции новых жилых объектов в волоконно-оптическую магистраль, около трех тысяч семей получили доступ к улучшенному домашнему интернету. Эти преимущества стали доступны жителям домов, расположенных в отдельных частях микрорайона Авиастроителей, на улице Островского, а также на Волочаевском жилом массиве и в жилом комплексе «Менделеев». В ранее построенных зданиях устаревшее оборудование было заменено на новейшее, в то время как в новостройках инфраструктура была создана с нуля.

Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов отметил, что активно ведется работа в двух ключевых направлениях: модернизация существующей сети в старых домах и возведение новой инфраструктуры для новостроек. По его словам, это позволяет обеспечивать стабильным доступом к интернету всех абонентов.

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В Новосибирской области работают почти 390 тысяч самозанятых

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года количество зарегистрированных на территории Новосибирской области самозанятых составило 353,3 тысяч человек. По состоянию на 24 июня текущего года их список увеличился до 388,6 тысяч человек. Об этом говорится в ответе на запрос Infopro54 из пресс-службы УФНС региона.

— Ежегодно, начиная с 2020 года, все большее количество граждан легализуют свою деятельность и ведут ее в правовом поле. При этом 211 тысяч самозанятых или 67% начали применять данный режим налогообложения, ранее не имея официальных доходов. В результате сумма дохода от применения НПД за прошедшие пять лет составила 58,4 млрд. рублей, сумма исчисленного с него налога — 2,9 млрд. рублей, — пояснили налоговики.

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В «Ленте» объяснили очередь из фур на распределительном центре под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

В Группе «Лента» в ответ на запрос Infopro54 прокомментировали ситуацию с очередью из фур, которая сформировалась на распределительном центре сети магазинов у дома «Монетка» (входит в группу) под Новосибирском. Напомним, 7 июля в редакцию обратились водители большегрузов, которые заявили, что стоят в очереди по несколько дней и не понимают сроки разгрузки. При этом условий для такого длительного ожидания, по их словам, на площадке нет.

— Такая ситуация сложилась из-за того, что независимые перевозчики совершают нерегулярные рейсы: водители вынуждены дольше находиться в пути, ожидая заправки, и прибывать на распределительные центры плотными группами, вне согласованных окон разгрузки. В результате штатная пропускная способность распределительного центра оказалась кратковременно превышена — единовременное прибытие большого количества машин создало критическую нагрузку на зону выгрузки, — сообщили редакции в службе по связям с общественностью и государственными органами Группы «Лента».

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«Это изменит архитектурный облик города»: вместо ТЦ «Подсолнух» в Новосибирске предлагают создать общественное пространство

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске есть депрессивные локации и объекты, которые визуально портят облик города и вызывают большое недоумение как у жителей, так и у гостей города, а также у властей и бизнеса, не понимающих, что с ними делать. По просьбе редакции Infopro54 архитекторы Новосибирска высказались по поводу того, какие проекты могли бы сделать такие локации архитектурно привлекательными и полезными для города.

Начнем с истории многолетнего коммерческого недостроя левого берега — ТЦ «Подсолнух».  В июне его выставили на продажу в седьмой раз. Гигантский долгострой находится на пересечении улицы Ватутина и площади Маркса в Ленинском районе. Общая площадь участка — 5 300 кв. м.

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