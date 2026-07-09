«Сибуправтодор» не смог взыскать с подрядчика 2.5 млрд рублей

Арбитражный суд Новосибирской области отказал «Федеральному управлению автомобильных дорог «Сибирь» в иске к АО «Сибмост». Сумма иска составляла 2,5 млрд рублей. «Сибуправтодор» подал его в апреле 2026 года.

По данным ТАСС, речь идет о контракте на строительство Восточного обхода. Иск обусловлен правом заказчика потребовать от контрагента возмещения убытков в размере разницы между ценой расторгнутого контракта и ценой нового контракта.

Напомним, Восточный обход должен соединить Северный объезд через Гусинобродское шоссе с Чуйским трактом, убрав транзитный поток через Новосибирск. С октября 2013 года генподрядчиком строительства являлась компания АО «Сибмост». До 2017 года на объекте были выполнены работы на 3,1 млрд рублей. В августе 2020 года Росавтодор контракт по Восточному обходу стоимостью 10,5 млрд рублей был расторгнут из-за нарушения компанией «Сибмост» «условий госконтракта в части сроков выполнения работ». Новый тендер был объявлен в середине марта 2021 года. Победителем стала компания АО «Новосибирскавтодор», которая работает на объекте по сей день.

Дело о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Сибмост» было возбуждено в июле 2016 года. В мае 2019-го в отношении компании была введена процедура наблюдения, в 2020 году — конкурсного производства. С 2021 года имущество компании продается с торгов.

Ранее редакция сообщала о том, что трассировка IV этапа Восточного обхода стартовала под Новосибирском.