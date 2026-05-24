Крестный ход прошел по центральным улицам Новосибирска

В Новосибирске прошел праздничный крестный ход, посвященный Дню славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия). Он собрал тысячи новосибирцев, которые прошли по территории от Вознесенского Кафедрального собора к собору во имя Благоверного князя Александра Невского.

— Сегодня День памяти Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия тоже объединяющий, потому что этим святым благодарны не только русские, но и представители самых разных национальностей нашей большой страны. А в год, объявленный нашим Президентом Годом единства народов, этот праздник для многонациональной Сибири имеет особое значение, — отметил губернатор региона Андрей Травников.

Во время крестного хода по маршруту его следования было приостановлено движение транспорта.

Напомним, ежегодно 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник посвящён памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – славянских просветителей и создателей славянской азбуки.

В России День славянской письменности начали праздновать в 1863 году. После Октябрьской революции традиция была прервана и возобновилась только в 1985 году. Государственный статус праздник получил в 1991 году. В 2019-2022 годах во время пандемии его проведение отменялось и снова возобновилось в 2023 году.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны.