Жительницы Новосибирска рассказали подарках, которые хотят получить на 8 марта

В преддверии Международного женского дня жительницы Новосибирска активно интересуются предложениями турагентств. 23% опрошенных мечтают о путешествии в качестве подарка.

Каждая пятая сибирячка хотела бы получить деньги. Билет в театр, кино или музей порадовал бы 12% участниц опроса. Подарочные сертификаты занимают четвертое место по популярности (10%), а парфюмерия и косметика — пятое (5%).

Смартфоны и гаджеты, украшения и часы, бытовая техника, а также сертификаты на обучение набрали по 3% голосов. Одежду, обувь или меха хотели бы получить 2% респонденток, столько же — деликатесы и сладости, товары для хобби и книги.

Женщины также упоминали в качестве интересных подарков товары для активного образа жизни, подписки на цифровые сервисы и такие неосязаемые блага, как радость, проявление чувств, внимания и заботы.

Что чаще всего дарят женщинам на 8 Марта?

На первом месте — цветы, их получают 60% горожанок. 11% женщин дарят конфеты или наборы чая и кофе, 10% — парфюмерию и косметику. Деньги — не самый популярный подарок: лишь 7% получают наличные или переводы. Украшения и подарочные сертификаты достаются 6%. По 1% женщин получают одежду и домашний текстиль. 12% женщин отметили, что на 8 Марта их чаще всего оставляют без подарка.

Ранее редакция сообщала о том, что антирейтинг подарков на 8 Марта возглавили сувениры и сковородки.