Новосибирцы перед 8 Марта выбирают торты с фотографиями

В преддверии Международного женского дня спрос на сладкие подарки в российских городах-миллионниках, включая Новосибирск, традиционно взлетает не менее чем в три раза. Такую динамику за последние три года зафиксировали аналитики геосервиса 2ГИС, изучив рынок кондитерских.

Исследование показало, что структура кондитерского рынка в разных городах сильно различается. В среднем по миллионникам основу ассортимента составляют готовые торты (26%) и торты на заказ (21,5%). Далее с большим отрывом следуют меренговые рулеты (9,7%), конфеты и шоколад ручной работы (по 8,6%), а также турецкие сладости (7,9%). Однако география вносит свои коррективы в эти предпочтения.

Так, фототорты, которые в общем зачете занимают скромные 6,4%, оказались хитом на Урале и в Сибири. В Новосибирске доля кондитерских, предлагающих торты с фотопечатью, составляет 8,2%, что позволяет этому виду десертов прочно входить в топ-5 наиболее популярных. Еще больше любят фототорты в Омске (12,1%) и соседнем Екатеринбурге (10,4%). В то время как в центральной части России и на юге пальму первенства в этой нише удерживают турецкие сладости. Например, в Самаре их доля достигает почти 21%, а в Казани — 17%.

Существенно разнятся и цены. Для сравнения аналитики 2ГИС взяли популярный формат праздничного десерта — мини-торт весом 300 грамм (бенто-торт). В среднем по стране такой торт обойдется в 1740 рублей. Самые демократичные цены зафиксированы в Волгограде (1250 руб.) и Ростове-на-Дону (1290 руб.). В Новосибирске же мини-торты, напротив, входят в число самых дорогих среди миллионников. Средняя цена здесь составляет 2246 рублей, что лишь немного уступает Москве (2278 руб.) и Санкт-Петербургу (2425 руб.).

Примечательно, что траты жителей крупных городов коррелируют со стоимостью десертов. Согласно опросу SuperJob и международного бренда товаров для дома MADAME COCO, новосибирцы в этом году оказались прагматичными. Жители региона планируют выделить на подарки около 5000 рублей, а на цветы — 3900 рублей (в прошлом году — 4800 и 3800 рублей соответственно). Для сравнения: среднестатистический россиянин готов потратить на подарки 5700 рублей (на 8% больше, чем в прошлом году), а на цветы — 4000 рублей.

При этом дарить подарки планируют 6 из 10 мужчин и каждая вторая женщина. Мужчины чаще поздравляют жен (36%), а женщины — мам (34%).

Ранее редакция сообщала, что антирейтинг подарков на 8 Марта возглавили сувениры и сковородки.