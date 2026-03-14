Снегоход и джинсы за 100 тысяч: самые дорогие подарки на гендерные праздники нашли в Новосибирске

Аналитики Контур.Маркета провели исследование чеков за покупки, сделанные в Новосибирской области во время гендерных праздников: с 19 по 23 февраля и с 5 по 8 марта. Комментируя результаты исследования в запрос Infopro54, в компании не исключили, что это могли быть подарки, купленные к 23 февраля и 8 марта.

Самой крупной покупкой стал снегоход стоимостью 901 тысяча рублей.

На втором месте пальто из меха норки — 165 тысяч

На третьем месте стоматологические услуги — 148 тысяч

На четвертом месте смартфон — 99,5 тысяч

На пятом телевизор — 97,5 тысяч

И замыкают топ джинсы, за которые покупатель заплатил 93,6 тысяч рублей

Напомним, большинство новосибирских женщин на мужской праздник в подарок чаще всего покупают носки, кружки и сладкие презенты. Антирейтинг подарков на 8 Марта возглавили сувениры и сковородки.

