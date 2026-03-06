Поиск здесь...
Спрос на клубнику в шоколаде в Новосибирске вырос на 65%

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Среди цветочных композиций чаще всего заказы поступают на монобукеты

Спрос на цветы перед 8 марта в этом году в Новосибирске подскочил на 42%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow. При этом чек покупки практически не изменился и составил 3 762 рубля.

По данным компании, самым большим спросом в городе в этом году пользуются монобукеты: спрос на них в начале марта вырос на 39%.

Авторские композиции менее популярны, но спрос на них подскочил еще больше — на 49%.

— Такая динамика объясняется изменением потребительского поведения в Новосибирске с начала года: пользователи чаще выбирают более бюджетные, но стильные композиции. Селлеры же, отвечая на потребность клиентов, расширяют линейку и формируют букеты в разных ценовых сегментах, —  пояснили представители маркетплейса.

Традиционно высоким спросом перед праздником пользуются кондитерские изделия. Количество этих заказов выросло на 37%, по сравнению с мартом 2025 года. В топе спроса клубника в шоколаде (+65%) и маленькие торты (+44%). Также выросла популярность букетов из клубники (+24%).

Средний чек на кондитерские изделия ручной работы в городе в марте 2026 года составил 2 810 рублей, на съедобные букеты — 3 284 рубля.

Напомним, к 8 марта в регионы Сибири везено более 141 тонны цветов на сумму более $1 млн долларов. В ассортименте поставок более 1,2 млн штук составили розы, 749 тысяч — гвоздики и 37 тысяч — хризантемы. Резко выросли поставки тюльпанов из Китая —  до 2.2 млн штук.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи цветов в Сибири смещаются в онлайн. При этом местные производители также наращивают производство.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : цветы Подарок 8 марта

Предыдущая статья
«Коллеги, морально разминайтесь»: российский бизнес готовят к жизни без Telegram
Следующая статья
Новосибирск вошел в топ-10 городов России по качеству общественного транспорта

Новосибирск вошел в топ-10 городов России по качеству общественного транспорта

Автор: Юлия Данилова

Компания SIMETRA («Симетра»), центр компетенций в области транспортного планирования, проанализировала работу транспортных систем в 102 городах России и составила пятый по счету рейтинг качества общественного транспорта. Новосибирск оказался на 9 месте в рейтинге, поднявшись за год на 7 позиций.

— Новосибирск вернул себе позиции в ТОП-10 за счет постепенной централизации пассажирских перевозок и повышению управляемости системы в целом, — сообщили в компании.

Читать полностью

«Коллеги, морально разминайтесь»: российский бизнес готовят к жизни без Telegram

Автор: Юлия Данилова

Накануне 8 марта предприниматели получили очередной неприятный и даже шокирующий сюрприз. Сразу несколько федеральных СМИ, со ссылкой на ФАС, сообщили, что ведомство считает рекламу в Telegram нарушающей закон «О рекламе». Напомним, поправки в закон о рекламе на запрещенных ресурсах вступили в силу с 1 сентября 2025 года. Речь идет об информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. В списке таких ресурсов регулятор назвал соцсети Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta — организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а также мессенджеры WhatsApp* (принадлежат Meta — организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Telegram и медиахостинг YouTube.

В Telegram-канале «Телеграм Лоскутова» появились сканы с решением ФАС о возбуждении дела по факту распространения рекламы фитнес-услуг на канале «Лоскутова Мария». Речь идет о двух материалах, размещенных в январе и феврале. Рассмотрение дела намечено на конец марта, сообщил автор канала.

Читать полностью

Бесплодие выявили у трех тысяч жительниц Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году репродуктивную диспансеризацию в Новосибирской области прошли около 155 тысяч женщин и 158 тысяч мужчин. По сравнению с 2024 годом, их число резко увеличилось (45 тысяч женщин и 30 тысяч мужчин). Об этом рассказала главный репродуктолог Новосибирской области Анна Вятчинина.

— Когда пациенты приходят с бесплодием, связанным с женскими проблемами или ассоциированным с мужским фактором, достаточно сложно оказать эффективную помощь. А диспансеризация позволяет врачам акцентировать внимание на существующих проблемах пациентов и, соответственно, помочь решить эти проблемы, — говорит Анна Вятчинина.

Читать полностью

Скидка не поможет: сибирским аграриям снизили тариф на вывоз зерна на экспорт

Автор: Юлия Данилова

Правление РЖД приняло решение о предоставлении скидок на перевозки зерна из Сибири. В порты Дальнего Востока и Северо-Запада перевозки будут осуществляться со скидкой 20%, в порты Азово-Черноморского бассейна — 11,5%, говорится в сообщении РЖД. В компании уточнили, что скидки касаются перевозок из Сибирского федерального округа зерновых и зернобобовых культур в вагонах-зерновозах.

— Тарифное решение направлено на привлечение дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт и будет действовать с 5 марта до конца 2026 года, — отметили в РЖД.

Читать полностью

В Новосибирске восстановили неоновую вывеску «Весна», на очереди «Бакалея»

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске на стене пятиэтажки на углу улиц Советской и Гоголя смонтировали отреставрированную основу известной неоновой вывески «Весна». Сами неоновые трубки прикрепят к основанию конструкции в апреле, когда установится теплая погода.

Вывеска, которая долгие годы украшала фасад дома № 48 на улице Советской, была демонтирована в ноябре 2024 года из-за ветхости конструкции. Ее восстановлением занимались энтузиасты.

Читать полностью

Плюсовые температуры: потепление придет в Новосибирск на выходных

Автор: Артем Рязанов

В праздничные выходные дни, 7–8 марта, в Новосибирске ожидается плюсовая и ветреная погода. Обновленный прогноз опубликовало ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

В ночь на 7 марта в Новосибирске будет холодно, температура опустится до -15…-17°С. Днем воздух прогреется до -1…+1°С.

Читать полностью
Город

Новосибирск вошел в топ-10 городов России по качеству общественного транспорта

Бизнес Общество

Спрос на клубнику в шоколаде в Новосибирске вырос на 65%

Бизнес Власть

«Коллеги, морально разминайтесь»: российский бизнес готовят к жизни без Telegram

Медицина Общество

Бесплодие выявили у трех тысяч жительниц Новосибирска

Бизнес

Скидка не поможет: сибирским аграриям снизили тариф на вывоз зерна на экспорт

Бизнес Город Общество

В Новосибирске восстановили неоновую вывеску «Весна», на очереди «Бакалея»

Финансы

Активы инвестиционного подразделения ПСБ превысили 1,5 трлн рублей

Общество

Плюсовые температуры: потепление придет в Новосибирск на выходных

Недвижимость

Найти свой вариант: почему новосибирцы выбирают квартиры от ГК «Расцветай»

Общество

Меньше ответственности: воспитатели из детсадов Новосибирска уходят в соцзащиту

Бизнес Недвижимость

«Брусника» становится стилеобразующим застройщиком Новосибирска

Общество

Двух новосибирцев освободили из плена ВСУ накануне 8 Марта

Авто

Трасса под Новосибирском закрыта из-за бурана

Бизнес Общество

В туалет и обратно: новосибирские работодатели перестали верить в кадровый голод

Финансы

Более трех миллиардов рублей выделят на возведение цветочных комплексов в Сибири

Общество Спорт

Новосибирский сноубордист представит Россию на Паралимпиаде 2026 года

Общество

В Госдуме предложили ввести минимальный размер почасовой оплаты труда

Телекоммуникации

Мобильная связь в самом научном районе Новосибирска стала лучше

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

