Спрос на клубнику в шоколаде в Новосибирске вырос на 65%

Спрос на цветы перед 8 марта в этом году в Новосибирске подскочил на 42%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow. При этом чек покупки практически не изменился и составил 3 762 рубля.

По данным компании, самым большим спросом в городе в этом году пользуются монобукеты: спрос на них в начале марта вырос на 39%.

Авторские композиции менее популярны, но спрос на них подскочил еще больше — на 49%.

— Такая динамика объясняется изменением потребительского поведения в Новосибирске с начала года: пользователи чаще выбирают более бюджетные, но стильные композиции. Селлеры же, отвечая на потребность клиентов, расширяют линейку и формируют букеты в разных ценовых сегментах, — пояснили представители маркетплейса.

Традиционно высоким спросом перед праздником пользуются кондитерские изделия. Количество этих заказов выросло на 37%, по сравнению с мартом 2025 года. В топе спроса клубника в шоколаде (+65%) и маленькие торты (+44%). Также выросла популярность букетов из клубники (+24%).

Средний чек на кондитерские изделия ручной работы в городе в марте 2026 года составил 2 810 рублей, на съедобные букеты — 3 284 рубля.

Напомним, к 8 марта в регионы Сибири везено более 141 тонны цветов на сумму более $1 млн долларов. В ассортименте поставок более 1,2 млн штук составили розы, 749 тысяч — гвоздики и 37 тысяч — хризантемы. Резко выросли поставки тюльпанов из Китая — до 2.2 млн штук.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи цветов в Сибири смещаются в онлайн. При этом местные производители также наращивают производство.