Экс-мэр Новосибирска Локоть стал главой совета директоров «Сибпроектнииавиапром»

Бывший мэр Новосибирска, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть занял пост председателя совета директоров АО «Сибпроектнииавиапром». Компания занимается проектированием промышленных процессов в электротехнике и машиностроении, созданием инфраструктуры для авиапроизводств.

Летом этого года компания выиграла тендер на строительство школы на улицы Татьяны Снежиной. Ранее ее планировали возвести по концессии.

Предложение о новой должности Локоть получил год назад. В то время он не исключал возможности работы в федеральных структурах, поэтому не спешил раскрывать детали своего назначения.

Локоть был мэром Новосибирска с 2014 по 2023 год. В конце 2023 объявил об отставке по собственному желанию.

АО «Сибпроектнииавиапром» — новосибирская компания, основанная в 1994 году. Она специализируется на проектировании промышленных процессов и производств в области электротехники, электроники, горного дела, химической технологии и машиностроения. Генеральным директором является Игорь Бочкарев. По данным «Контур.Фокус», на конец 2022 года 29,89% компании принадлежало основателю Группы компаний F1 Александру Абалакову, 25,5% — ООО «РТ-Капитал» (79,9% в компании у Ростеха). На данный момент информация о собственниках закрыта. Выручка компании за 2024 год достигла 801,5 млн рублей (в 2023 — 513,9 млн руб), чистая прибыль — 14,8 млн (10,7 млн).

Ранее редакция сообщала о том, что Анатолий Локоть вошел в президиум центрального комитета КПРФ.