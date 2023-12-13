Анна Платоненко: Мы за здоровую красоту

— Расскажите подробнее о том, как вы запустили свой бизнес?

— С самого окончания института у меня было четкое понимание того, что я буду работать в направлении медицины, эстетики, косметологии, бьюти-индустрии. В юношестве я была лицом салона красоты и плечом к плечу шла по жизни с «красивым» шлейфом. Позже у меня родилась идея самостоятельно организовать клинику косметологических услуг. И это было достаточно спонтанное решение, которое я реализовала буквально за полгода. Вопрос стоял только в территориальном расположении. Но так как я очень люблю левый берег Новосибирска, было решено открыть центр именно здесь. Начала собирать информацию, лицензироваться, искать помещение. 9 ноября 2019 года мы открылись. Но через 4-5 месяцев объявили локдаун, и мы попали в тяжелую зону турбулентности. К счастью, нам удалось благополучно пройти этот период, распахнуть двери для наших пациентов и продолжить расширять услуги, внедрять новые методики.

— И как вам это удалось пережить?

— Во-первых, это сила характера. Я не привыкла отступать от намеченной цели. Во-вторых, конечно же, команда. Командный дух, вера в то, что у нас все получится, были превыше всего. В-третьих, я постоянно посещаю всевозможные мероприятия, так как являюсь руководителем комиссии по эстетической медицине в «Опоре России», что дает партнерские коллаборации. Поэтому наш поезд тронулся и продолжает следовать в намеченном направлении.

— Есть ли миссия у вашего бренда?

— Как таковой миссии у нашего центра нет. Но есть цели и задачи, которые мы себе ставим. У нас есть четкое понимание, чем мы будем заниматься в следующем году и в каком направлении развиваться. Сейчас наша клиника активно развивает производственное направление, и в ближайшем будущем мы зайдем со своим вторым брендом.

— Какие услуги оказывает ваша клиника? Сколько человек в команде?

— Услуг очень много: начиная от так называемых уходовых процедур, включающих очищение кожи и косметические маски, и заканчивая аппаратной косметологией. То есть делаем все, что только предлагает современная косметология, за исключением пластической хирургии. Впрочем, некоторые манипуляции, которые выполняют наши дерматокосметологи, не уступают результатам после пластики. Наша клиника работает по лицу и по телу, применяем комплексный и системный подход.

У нас профессиональная команда, состоящая из восьми высококвалифицированных узкоспециализированных врачей, косметологов, дерматологов. Например, наш массажист является победителем российских чемпионатов и часто является членом жюри специализированных конкурсов. Специалисты видят ситуацию глубже, чем пациент, понимая, что будет через год, три, пять… Они предлагают лечение в динамике и перспективе. Профилактика всегда лучше лечения.

— Расскажите, пожалуйста, о клиентах — как они находят вашу клинику?

— Большинство наших посетителей — женщины. Но мужчины в последние годы стали довольно активными. И это радует: следить за своей внешностью нужно вне зависимости от пола и возраста. По возрасту пациенты тоже самые разные — от 18 лет и до бесконечности. У нас есть процедуры на каждый возраст. Например, если мы говорим о малоинвазивных процедурах, таких как чистки, то это безусловно юноши, подростки до 30 лет. Если об инъекционных процедурах — пациенты постарше.

— А что касается ценовой политики?

— Мы работаем в среднестатистическом уровне и со средним чеком по Новосибирску. У нас нет такого понятия, что левый берег дешевле, чем правый берег. Разделения на премиум-класс у нас тоже нет и не будет. В наш центр могут прийти любые пациенты с любыми возможностями. Я человек, который любит людей. Мое воспитание не позволяет мне делать какую-то дискриминацию и обижать кого-то отказом.

— Ведете ли вы статистику по постоянным посетителям?

— Безусловно. Для меня это очень важно. Я человек, который постоянен как в жизни, так и в работе. Текучка — совсем не мое. Я очень тщательно отслеживаю, какое количество посещений в центре, с какой цикличностью клиенты к нам приходят. Если пациенты ходят на постоянной основе, значит, я все делаю правильно, значит, мы закрываем потребности наших пациентов. Могу сказать, что на сегодняшний день из 100% клиентской базы, которая у нас есть, повторная посещаемость приближается к 80%. Но среди наших пациентов есть приезжающие в город Новосибирск жители других городов, которые не могут позволить себе достаточно частые посещения.

— В чем концептуальность и отличие именно вашего центра?

— Для меня понятие конкуренции отсутствует с детства. Рядом находятся клиники, но я никогда не заглядывала в них и не смотрела, кто там чем занимается, поскольку акцентировала внимание только на том, что мы хотим предоставить своим пациентам. А плотная запись к специалистам клиники — результат нашей работы. Входящий трафик пациентов по рекомендациям очень высокий. Я считаю, что это лучшая реклама, когда довольный пациент делится своими положительными эмоциями и результатами с другими людьми и рекомендует именно HB cosmetology center.

— На ваш взгляд, насколько на сегодняшний день вообще развит рынок медицинских косметологических услуг?

— Это, наверное, одно из самых развитых направлений на сегодняшний день. Косметология стала доступна абсолютно для всех. Но мы настолько привыкли к иностранным производителям, к той косметике и аппаратам, что после ухода многих брендов приходится искать новых поставщиков. Мы наблюдаем активизацию производства российских брендов, касающихся косметики, о которых раньше даже не слышали.

— Какие методики применяются у вас в клинике, стандартные или авторские?

— Я категорически против всяких разных авторских методик, которыми сейчас закормили абсолютно все. Авторская методика — это что такое? Чтобы создать авторскую методику, ее нужно как минимум обработать несколько лет и, соответственно, запатентовать, получить лицензию, сертификат и допуск на то, чтобы работать такой методикой. Что касается моего центра, мы не работаем и не разрабатываем никакие аппаратные методики, мы не лаборатория. Мы работаем с хорошо проверенными методиками, которыми имеет право работать врач в рамках косметологического многопрофильного центра. Мы за здоровую красоту — это лозунг нашего центра!

Компания развивается с применением инструментов господдержки в центре «Мой бизнес» Новосибирской области по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Нацпроект инициирован Президентом Владимиром Путиным и курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Поддержку в развитии компаний также оказывает региональное отделение «ОПОРА РОССИИ».