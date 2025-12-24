Новосибирские музыканты предложили название для четвертого моста через Обь

Новосибирская государственная филармония выступила с инициативой назвать четвертый мост через Обь «Струны Сибири».

— Еще накануне запуска моста мы обратили внимание на то, как «музыкально» выглядит арка и канаты. А сейчас хотим закрепить мысль о том, что культура прочитывается в очень разных аспектах развития города, в том числе — в его архитектуре, — отметила глава филармонии Анна Терешкова.

Терешкова подчеркнула, что длинное название, вероятно, сократят в повседневной жизни.

Напомним, в ночь с 15 на 16 декабря в Новосибирске запустили движение по новому вантовому мосту через Обь, который соединяет улицу Станционную и Ипподромскую. Протяженность магистрали составляет 5,1 километра. Это один из самых больших вантовых мостов в России. Его пилоны достигают 114 метров в высоту, уступая только главному символу города — телебашне.

В соцсетях и СМИ обсуждаются различные варианты названий моста: «Новониколаевский», «Четвертый», «Центральный», «Ипподромский», «Александровский» и другие.

Для выбора названия Бугринского моста в городе проводился публичный конкурс. В качестве вариантов рассматривались «Бугринский», «Кривощековский», «Никольский», «Радужный», «Солнечный».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы заблудились в развязках четвертого моста.