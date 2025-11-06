Рекламодателям

Исполнился год, как Анна Терешкова возглавила Новосибирскую филармонию

  • 06/11/2025, 16:51
Автор: Мария Гарифуллина
Исполнился год, как Анна Терешкова возглавила Новосибирскую филармонию
Занимая этот пост, она говорила, что хочет сделать филармонию лучшей в стране

Год назад Анна Терешкова стала генеральным директором Новосибирской государственной филармонии. К этой дате в филармонии приурочили пресс-конференцию. Ее ключевыми темами  стали масштабные проекты, привлечение юной аудитории и подготовка к грядущим юбилеям.

Главные проекты года

Встречу с журналистами Анна Терешкова начала с напоминания о том, что филармония объединяет 14 больших коллективов и в год проводит более тысячи концертов.

Одним из самых значимых событий сезона 2024-2025 стала серия мероприятий, посвященных 80-летию Победы, в том числе проект «Ленинград – Новосибирск. Мосты времени», реализованный совместно с Санкт-Петербургской филармонией. В его рамках 10 мая в северной столице и 22 июня в Новосибирске с участием двух оркестров была исполнена Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича.

Анна Терешкова

— Это особенный и значимый для нас проект, и я очень рада, что он состоялся. 10 мая наши музыканты исполняли знаменитую симфонию в Санкт-Петербурге. 22 июня, в День памяти и скорби уже Санкт-Петербургский оркестр приехал в Новосибирск и исполнил Ленинградскую симфонию. Музыканты из Санкт-Петербурга посетили Дом культуры имени Октябрьской революции, где во время Великой Отечественной войны работал Ленинградский симфонический оркестр во главе с Мравинским и где Шостакович лично слушал свою симфонию. Мы вместе открыли мемориальную доску, высадили аллею. Это были волнующие и очень важные моменты, которые показывают связь времен и двух городов, — говорит Анна Терешкова.

Новосибирская филармония ведет активную фестивальную деятельность. В текущем концертном сезоне был представлен новый музыкальный проект — Международный Сибирский оперный фестиваль Василисы Бержанской. Как отметила Анна Терешкова, появление такого фестиваля в стенах филармонии — важное событие в музыкальной жизни города. С большим успехом прошли традиционные и уже полюбившиеся публике фестиваль «Сибириада» Эдуарда Артемьева, Транссибирскй арт-фестиваль, фестиваль Дениса Мацуева, детский летний фестиваль «Когда не надо в школу», Международный органный фестиваль, SibJazzFest-2025, фестиваль хоровой музыки Credo Chorus, фестиваль оркестров народных инструментов «Струны Сибири». До конца года состоится Рождественский фестиваль.

Филармония для всех

Анна Терешкова анонсировала несколько новых проектов. Один из них создается для юной аудитории специально к зимним праздникам — это новогоднее музыкальное представление. Дети — аудитория, которая находится в фокусе особого внимания, подчеркивают в филармонии.

— Мы очень хотим, чтобы наши дети росли на хорошей, красивой музыке. Мы планируем на следующий год создание детской филармонии.  У нас уже проходят такие проекты, как «Мамин клуб». Приходят дети от 3 до 5 лет, слушают музыку, им рассказывают про различные инструменты. Поэтому данное направление мы обязательно будем продолжать и развивать, в том числе совместно с консерваторией и музыкальными школами, — подчеркивает Анна Терешкова.

Еще одно стратегическое направление — выход на открытые городские пространства. Летом филармония планирует организовать масштабный филармонический проект под открытым небом, чтобы показывать искусство своих коллективов максимально широкой аудитории.

Отвечая на вопросы о заполняемости залов, руководитель филармонии отметила, что довольна тем, как продаются билеты.

— Мы не можем сказать, что у нас постоянный переаншлаг, но если брать в среднем по году, то у нас всегда аншлаг, — сообщила Анна Терешкова.

Юбилеи как повод для больших событий и гастролей

Филармония уже активно готовится к 70-летию Новосибирского академического симфонического оркестра, которое будет отмечаться в 2026 году. Управляющий оркестром Николай Сизиков рассказал, что основные торжества запланированы на октябрь — в память о том, что первый сезон коллектива начался в октябре 1956 года.

Николай Сизиков

 — В октябре мы планируем большой юбилейный концерт. В его программе прозвучит редко исполняемый в России концерт Софии Губайдулиной, который она написала для Вадима Репина, — рассказал Николай Сизиков.

Празднование юбилея оркестра начнется в декабре текущего года: в Новосибирской филармонии впервые состоится симфонический бал.

Впереди у филармонии много больших событий, включая подготовку к собственному 90-летию в 2027 году, что обещает стать новым масштабным праздником для города и региона.

Фото предоставлено пресс-службой ГАУК НСО «Новосибирская филармония». Автор фото: Афанасьев Михаил

Рубрики : Стиль жизни Культура

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Новосибирская филармония Анна Терешкова


