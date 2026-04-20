Мировая премьера прозвучала на открытии фестиваля в Новосибирской филармонии

Дата:

В Новосибирске 19 апреля стартовал международный фестиваль «Струны Сибири», который в седьмой раз принимает ведущие народные оркестры из разных регионов России и стран зарубежья

Открыла фестиваль грандиозная мировая премьера. На сцене крупнейшей филармонии страны впервые прозвучала кантата «Сибирская сага» – величественное сочинение для оркестра, хора и солистов. Его автор — молодой композитор Эльмир Низамов вдохновлялся мощью и красотой сибирской природы, культурным многообразием народов, проживающих на этой богатой земле. В музыке можно услышать и шум бескрайней тайги, и голоса птиц, и звуки шаманского бубна, и горловое пение.

Кантата «Сибирская сага» – это богатая история сибирского края, переданная через глубину народной музыки. Мировую премьеру представил старейший музыкальный коллектив страны – Русский академический оркестр Новосибирской филармонии, которому в следующем году исполнится 100 лет. Вместе с оркестром сочинение исполнила Новосибирская хоровая капелла, Анастасия Лысякова (вокал), Евгений Аверин (горловое пение) и дирижер Рустам Дильмухаметов.

фото 1 слайдер DSC_4290
previous arrow
next arrow

 

В этом году программа фестиваля «Струны Сибири» включает 8 концертов, а также две выставки, мастер-классы и творческие встречи. Концерты пройдут в Новосибирске, Бердске, Краснообске и Болотном. Завершит фестиваль большой гала-концерт. В нем примут участие 2 оркестра, 9 дирижёров и солисты из Бурятии, Тывы, Донецкой Народной Республики, а также из Узбекистана, Беларуси, Монголии.

Международный фестиваль «Струны Сибири» давно стал музыкальным событием с живой, развивающейся традицией, тесными межнациональными связями культур народов России и других стран. Своеобразием фестиваля является контраст участников, жанровое и инструментальное богатство, а также невероятно многогранный репертуар: от горлового пения и популярной классики до сверхновой музыки XXI века.

Директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова подчеркнула, что фестиваль «Струны Сибири» в этом году впервые был поддержан грантом Министерства культуры Российской Федерации. В Год единства народов России это особенно ценно, ведь сохранение тесных связей народных традиций и культур на фестивале «Струны Сибири» проявляется ярко и многогранно.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства и министерства культуры Новосибирской области.

12+

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской филармонии. Автор фото: Михаил Афанасьев

Новосибирский «Красный факел» добил стереотип о непримиримости театра и кино

Два первых — необычные симбиотические форматы. А третий — обычный, вроде бы, сценический спектакль. Но с эффектом главного акцента по теме. Этакий симфонический «Тадам-м-м-м!» фанфарами, литаврами и барабанами.

Про десятую музу, музу кино, долго говорили, что она вот-вот убьёт свою старшую сестру Мельпомену. Ну, заодно также Талию и Терпсихору.

Новосибирская театральная весна началась раньше календарной

Вообще-то, по логике природы урожайной полагается быть осени. Но в арт-мире свой био-ритм. И февраль-март в нём очень тучно-сочные месяцы. По крайней мере, в этом году.  Большинство премьер февраля-марта — события с отчетливым вау-эффектом. В апреле и мае эти окрепшие и разогнавшиеся спектакли доставят зрителям пестрый и пышный букет впечатлений. Плотный и аппетитный, как натюрморты малых голландцев. Лайфхак (полезный совет): именно на втором-третьем месяце сценической жизни любой спектакль особенно хорош — он устоялся, отточился, набрал драйв. И ещё не устал от себя. Спектакли двух-трех пост-премьерных месяцев самые вкусные.

Благо что поводов для зрительского гурманства наши театры дали в достатке.

Международный фестиваль «Струны Сибири» пройдёт в Новосибирской области

Глава Министерства культуры Новосибирской области Юрий Зимняков рассказал в ТАСС о концертах фестиваля, географии артистов и мировой премьере. Седьмой по счету Международный фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов «Струны Сибири» охватит регион восемью концертами. На сценах Новосибирской филармонии и других площадок выступят коллективы и солисты из Бурятии, Тывы, Донецкой Народной Республики, а также гости из Узбекистана, Беларуси и Монголии.

Идея фестиваля зародилась в 2014 году по инициативе Русского академического оркестра Новосибирской филармонии под руководством Владимира Гусева. То, что начиналось как событие регионального масштаба, благодаря расширению международной географии и увеличению числа участников, выросло до крупного события мирового значения. Фестиваль открывает для слушателей богатство национальной и этнической музыки в исполнении ведущих мастеров, позволяя прикоснуться к многовековому культурному наследию. Участники продемонстрируют виртуозное владение традиционными народными инструментами, способными исполнять как фольклор, так и классику, и современную музыку в масштабах оркестра.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы
Культура

Мировая премьера прозвучала на открытии фестиваля в Новосибирской филармонии

