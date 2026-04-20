Мировая премьера прозвучала на открытии фестиваля в Новосибирской филармонии

Открыла фестиваль грандиозная мировая премьера. На сцене крупнейшей филармонии страны впервые прозвучала кантата «Сибирская сага» – величественное сочинение для оркестра, хора и солистов. Его автор — молодой композитор Эльмир Низамов вдохновлялся мощью и красотой сибирской природы, культурным многообразием народов, проживающих на этой богатой земле. В музыке можно услышать и шум бескрайней тайги, и голоса птиц, и звуки шаманского бубна, и горловое пение.

Кантата «Сибирская сага» – это богатая история сибирского края, переданная через глубину народной музыки. Мировую премьеру представил старейший музыкальный коллектив страны – Русский академический оркестр Новосибирской филармонии, которому в следующем году исполнится 100 лет. Вместе с оркестром сочинение исполнила Новосибирская хоровая капелла, Анастасия Лысякова (вокал), Евгений Аверин (горловое пение) и дирижер Рустам Дильмухаметов.

фото 1 слайдер DSC_4290 фото 2 слайдер DSC_4292

В этом году программа фестиваля «Струны Сибири» включает 8 концертов, а также две выставки, мастер-классы и творческие встречи. Концерты пройдут в Новосибирске, Бердске, Краснообске и Болотном. Завершит фестиваль большой гала-концерт. В нем примут участие 2 оркестра, 9 дирижёров и солисты из Бурятии, Тывы, Донецкой Народной Республики, а также из Узбекистана, Беларуси, Монголии.

Международный фестиваль «Струны Сибири» давно стал музыкальным событием с живой, развивающейся традицией, тесными межнациональными связями культур народов России и других стран. Своеобразием фестиваля является контраст участников, жанровое и инструментальное богатство, а также невероятно многогранный репертуар: от горлового пения и популярной классики до сверхновой музыки XXI века.

Директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова подчеркнула, что фестиваль «Струны Сибири» в этом году впервые был поддержан грантом Министерства культуры Российской Федерации. В Год единства народов России это особенно ценно, ведь сохранение тесных связей народных традиций и культур на фестивале «Струны Сибири» проявляется ярко и многогранно.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства и министерства культуры Новосибирской области.

