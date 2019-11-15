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АО «РЭС» повышает доступность технологического присоединения для потребителей Новосибирской области

  • 15/11/2019, 11:37
В течение 2019 года дополнительно появился резерв свободной для технологического присоединения мощности на 86 центрах питания.
АО «РЭС» повышает доступность технологического присоединения для потребителей Новосибирской областиСоздание возможности технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям – одна из приоритетных задач производственной деятельности АО «РЭС», являющегося системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы Новосибирской области.
Благодаря выполнению целого комплекса мероприятий АО «РЭС» удалось значительно нарастить свободные мощности для технологического присоединения потребителей по итогам 3 квартала 2019 года.

В течение 2019г. дополнительно появился резерв свободной для технологического присоединения мощности на 86 центрах питания, что позволило увеличить число открытых для технологического присоединения центров питания на 60% по сравнению с аналогичным показателем на 31.12.2018г. При этом объем трансформаторных мощностей, доступных для технологического присоединения, увеличен до 616 МВт (вырос на 75% по сравнению с показателем на 31.12.2018г.).

В частности, в г. Новосибирске с начала 2019 года появился резерв свободной для технологического присоединения мощности на следующих центрах питания (электрических подстанциях – ПС):

  • ПС 110 кВ Солнечная,
  • ПС 110 кВ Красногорская,
  • ПС 110 кВ Дзержинская,
  • ПС 110 кВ Тепловая,
  • ПС 110 кВ Театральная,
  • ПС 110 кВ Инструментальная,
  • ПС 110 кВ Октябрьская,
  • ПС 110 кВ Воинская,
  • ПС 110 кВ Светлая,
  • ПС 110 кВ Текстильная,
  • ПС 110 кВ Западная,
  • ПС 110 кВ Вертковская,
  • ПС 110 кВ Кировская,
  • ПС 110 кВ Обская,
  • ПС 110 кВ Мочище.

Стоит отметить, что увеличение числа открытых для технологического присоединения центров питания имеет ряд несомненных преимуществ для заявителей Новосибирской области:

  • появляется возможность технологического присоединения временных объектов, в том числе крупных производственных площадок или многоквартирных домов в тех районах, где ранее отсутствовал резерв свободной мощности;
  • упрощается процедура выдачи договора;
  • сокращается непосредственно договорной срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Достижение подобных результатов обусловлено проведением мероприятий программы по перераспределению нагрузки между центрами питания АО «РЭС», а также успешным выполнением ряда проектов в рамках инвестиционной программы предприятия, формирование и последующая реализация которой осуществляется в тесном взаимодействии с Правительством Новосибирской области.
С начала года высокими темпами ведутся работы по реконструкции высоковольтных электрических подстанций (ПС) с увеличением установленной мощности трансформаторов. Мероприятиями охвачено сразу несколько подстанций, расположенных не только в Новосибирске, но и на территории области.
В 2019 году уже выполнены работы по увеличению трансформаторной мощности на нескольких подстанциях:

  • ПС 110 кВ Красногорская – выполнена замена трансформатора мощностью 25 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА;
  • ПС 110 кВ Текстильная и ПС 110 кВ Первомайская – один из трансформаторов мощностью 25 МВА заменен на 40 МВА;
  • ПС 110 кВ Карасукская – трансформаторы мощностью 15 МВА и 16 МВА заменены на 2 трансформатора по 25 МВА каждый.

В соответствии с требованиями стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии регулярно обновляется информация и по вопросам технологического присоединения в соответствующем разделе на официальном сайте АО «РЭС». Актуальная информация о наличии свободной мощности для технологического присоединения размещена с разбивкой по филиалам АО «РЭС». Для удобства потребителей все изменения наглядно отображаются на интерактивной карте загрузки центров питания, здесь приведена информация о географическом расположении и наименовании каждой конкретной подстанции, указаны количество и мощность установленных трансформаторов, а также объем свободной мощности для технологического присоединения.
В целом, мероприятия по увеличению объемов свободной мощности для технологического присоединения,  которые реализуются АО «РЭС»,  способствуют развитию инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности Новосибирской области. В компании будет продолжена работа по повышению доступности получения услуги по технологическому присоединению для потребителей региона.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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