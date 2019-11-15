«АЗС-Люкс» откроет в Новосибирске первую АЗС под брендом Nafta24

Партнер и поручитель по облигационным займам топливной компании «Нафтатранс плюс» – ООО «АЗС-Люкс» занимается развитием сети автозаправочных станций в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе компании. Техническое открытие заправки под брендом Nafta24 по ул. Магистральной запланировано на 20 ноября. Отмечается, что ранее объект был выкуплен у обанкротившейся новосибирской нефтебазы «Красный Яр».

Напомним, «АЗС-Люкс» управляет сетью заправок, работающих под собственным брендом «Энергия», развивает франшизы «Лукойл» и Shell. Компания заявила о планах открытия еще четырех АЗС под вывеской международного концерна Shell в 2020 году. Через месяц стартует реконструкция первой площадки, которая продлится до марта следующего года. Всего на данный момент в городе представлено пять заправок Shell, большая часть сети располагается на левом берегу. Открытие первой АЗС состоялось в 2018 году.

Фото предоставлено пресс-службой компании