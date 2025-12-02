В Новосибирске заработали три городских катка

В Новосибирске 1 декабря открылся зимний сезон катания на коньках. В Центральном парке, Нарымском сквере и на стадионе «Чкаловец» появились три новых катка для массового посещения. О начале работы ледовых площадок сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем официальном Telegram-канале.

— На катках организован прокат коньков для удобства посетителей. Для гостей подготовлены спортивные и развлекательные мероприятия, а также обучающие мастер-классы, — сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что к зимнему сезону в городе подготовили более 60 ледовых объектов: катки и хоккейные коробки, 40 из них обустроены во дворах жилых домов. Полное расписание катков и список всех зимних спортивных площадок можно найти в Telegram-канале мэра.

Каток в Центральном парке (ул. Мичурина, 8) открыт ежедневно с 12:00 до 22:00. Коньки выдаются до 21:00.

В Нарымском сквере работает каждый день с 12:00 до 21:00. Аренда коньков заканчивается в 20:00.

На стадионе «Чкаловец» (ул. Республиканская, 12/1) доступен для посещения ежедневно с 12:00 до 21:00. Аренда коньков прекращается в 20:00.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск попал в топ-3 городов с самым дешевым прокатом коньков.