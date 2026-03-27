S7 расширила сеть сибирских маршрутов

Авиакомпания S7 Airlines с конца марта расширяет географию полетов из сибирских регионов.

С 30 марта между Новосибирском и Красноярском самолеты начнут летать до пяти раз в день. Дорога занимает час двадцать минут.

С 7 апреля рейсов из Новосибирска в Омск станет больше — 17 в неделю. Лететь туда час двадцать пять.

Изменения будут и на маршрутах из Москвы. С 28 марта в Томск можно будет улететь каждый день. Время в пути — 4 часа 5 минут. А с 31 марта из столицы в Кемерово самолеты будут летать пять раз в неделю, перелет длится 4 часа 15 минут.

Сейчас S7 летает в 21 город Восточной и Западной Сибири. Из них 11 городов связаны прямыми рейсами с Москвой, а шесть — с Иркутском. Все эти направления соединяются через Новосибирск.

Напомним, в начале 2026 года ОАК, S7 Group и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214. Речь, в том числе, идет о воздушных судах с расширенными эксплуатационными характеристиками, адаптированными под нужды авиакомпании S7 Airlines. Начало поставок серийных самолетов должно стартовать с 2029 года.

По данным пресс-службы компании, за 2025 год S7 перевезла 12,8 миллионов человек и выполнила 100 тысяч рейсов по России и за рубеж, в среднем осуществляя более 270 перелетов в день. Почти 7 млн пассажиров «прошли» через аэропорт Толмачево.

