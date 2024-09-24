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ИИ позволяет максимально естественно имитировать сотрудников в общении с клиентом

  • 24/09/2024, 12:28

Константин Курсаков, руководитель департамента по работе с проблемными активами Moneyman (финтех-группа IDF Eurasia):

ИИ позволяет максимально естественно имитировать сотрудников в общении с клиентом— Нейросети сегодня играют очень важную роль во взыскании. Модели на базе искусственного интеллекта, обучаясь на накопленном массиве данных о клиентах и их поведении, разрабатывают индивидуальные пути взаимодействия с каждым клиентом или клиентами, объединенными в тот или иной сегмент по ряду схожих параметров. По сути, речь идет о формировании персональной стратегии взаимодействия таким образом, чтобы этот процесс был максимально эффективным.

В том числе при помощи нейросетевых алгоритмов также оптимизируется контроль за эффективностью работы персонала, задействованного во взыскании. Они позволяют мониторить и выявлять успешные практики работы с клиентами, систематизировать их и использовать в качестве рекомендаций для других работников. Вышеупомянутое формирование персональной стратегии взаимодействия с клиентом также выполняет вспомогательную функцию для сотрудников. Благодаря ей, они оперативно получают и опираются на информацию о наиболее эффективных каналах коммуникации с клиентом, наиболее удачном времени для взаимодействия с ним, данных о его жизненных обстоятельствах и прочем.

Еще одним ярким примером использования нейросетей во взыскании являются голосовые роботы. Уровень развития технологий сегодня позволяет им максимально естественно имитировать для клиента общение с живым сотрудником. Робот анализирует речь клиента, тональность беседы, способен вести общение в нестандартном русле, адаптируясь к контексту, а не только строго по скрипту. Помимо автоматизации рутинных процессов, использование голосовых роботов экономит бизнесу средства, потому что аналогичная работа человека обходится кратно дороже. Люди, с которых робот снимает ряд функций, в свою очередь могут быть задействованы для выполнения задач, требующих более интеллектуальных усилий.

Фото предоставлено компаний Moneyman, автор фото: С.А. Емельянов

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : рынок микрофинансирования Рынок взыскания


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