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Тренинговая программа «МОЙ БИЗНЕС | ACTIVE»

Молодым предпринимателям помогут развить свой бизнес.
  • 15/11/2019, 10:54
Тренинговая программа «МОЙ БИЗНЕС | ACTIVE»

С 24 ноября по 15 декабря в Новосибирской области пройдёт тренинговая программа «МОЙ БИЗНЕС | ACTIVE». Участниками программы станут начинающие и действующие предприниматели до 30 лет. Уникальность данного проекта заключается в доведении своего бизнес-проекта до реализации и кратном развитии текущего бизнеса за короткий период времени.

В тренинговую программу включены:

  • лекции и интенсивы по необходимым и востребованным темам для предпринимателей;
  • полноценная упаковка бизнес-проекта и подготовка к выходу на рынок;
  • разработка и следование по персональной карте развития каждого бизнес-проекта;
  • групповая и индивидуальная работа с профессионалами в сфере бизнеса;
  • содействие в оформлении и регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица.

По окончанию программы участники повысят собственный уровень компетенций для ведения предпринимательской деятельности, приобретут полезные деловые знакомства и получат экспертную оценку своего бизнес-проекта.

Тренинговая программа «МОЙ БИЗНЕС | ACTIVE» проходит в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес».

Организатором тренинговой программы выступает Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных инициатив» совместно с Новосибирским городским открытым колледжем, при поддержке Министерства образования Новосибирской области в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес».

Ссылка на регистрацию по ссылке.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами мероприятия

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