С 24 ноября по 15 декабря в Новосибирской области пройдёт тренинговая программа «МОЙ БИЗНЕС | ACTIVE». Участниками программы станут начинающие и действующие предприниматели до 30 лет. Уникальность данного проекта заключается в доведении своего бизнес-проекта до реализации и кратном развитии текущего бизнеса за короткий период времени.
В тренинговую программу включены:
По окончанию программы участники повысят собственный уровень компетенций для ведения предпринимательской деятельности, приобретут полезные деловые знакомства и получат экспертную оценку своего бизнес-проекта.
Тренинговая программа «МОЙ БИЗНЕС | ACTIVE» проходит в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес».
Организатором тренинговой программы выступает Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных инициатив» совместно с Новосибирским городским открытым колледжем, при поддержке Министерства образования Новосибирской области в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес».
Ссылка на регистрацию по ссылке.
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами мероприятия
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