Мошеннические атаки от имени «топ-менеджеров» компаний резко возросли

ВТБ отмечает существенное увеличение числа мошеннических действий в мессенджерах и по телефону, где аферисты притворяются высокопоставленными лицами организаций.
Мошеннические схемы состоят из нескольких этапов и опираются на принципы социальной инженерии:
Эксперты советуют при появлении подозрительных звонков или сообщений придерживаться ряда простых мер предосторожности:
Заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев отметил, что растет количество попыток обмана, когда аферисты выдают себя за руководителей или партнеров организаций. В подобных случаях они злоупотребляют доверием и создают искусственную срочность, чтобы заставить человека действовать, не имея времени на обдумывание. Современные технологии, включая искусственный интеллект, делают эти атаки всё более убедительными. Поэтому важно сохранять бдительность и удостовериться, что общение происходит с тем, за кого себя выдает собеседник, позвонив ему по известному номеру.
Фото создано с помощью нейросети Шедеврум
