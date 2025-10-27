Рекламодателям

Мошеннические атаки от имени «топ-менеджеров» компаний резко возросли

  • 27/10/2025, 16:25
Создавая дублирующие аккаунты, злоумышленники пытаются использовать репутацию этих лиц для получения доступа к информации или совершения обманных операций

ВТБ отмечает существенное увеличение числа мошеннических действий в мессенджерах и по телефону, где аферисты притворяются высокопоставленными лицами организаций.

Мошеннические схемы состоят из нескольких этапов и опираются на принципы социальной инженерии:

  1. Подготовка. Мошенники заводят поддельный профиль в мессенджере, используя фотографию и известные данные руководителя компании. При этом номер телефона может быть скрыт. Подлинный аккаунт руководителя остается активным.
  2. Установление доверия. Чтобы произвести впечатление законности и вызвать доверие, мошенники совершают первый звонок с «плохой слышимостью», чтобы перевести общение в мессенджер. Сотруднику сообщают о проверке, проводимой в компании с участием правоохранительных органов. Клиентам пишут о необходимости оперативного решения важного вопроса.
  3. Мошенничество. Впоследствии звонок поступает якобы от «службы безопасности» или «топ-менеджера». Для усиления давления используется видеосвязь, где с помощью технологий искусственного интеллекта может быть создано изображение реального руководителя.

Эксперты советуют при появлении подозрительных звонков или сообщений придерживаться ряда простых мер предосторожности:

  • Уделять внимание номеру телефона, дате регистрации профиля, изменениям в фотографии или имени, а также наличию дублирующего аккаунта, если ранее уже было общение с данным человеком.
  • Всегда внимательно относиться к нестандартным приветствиям, необычным просьбам, торопливости или акценту на секретности.
  • Ни при каких обстоятельствах не раскрывать конфиденциальную информацию, такую как пароли, PIN-коды, коды подтверждения карт.
  • Избегать открытия файлов или перехода по ссылкам от неизвестных контактов – они могут быть заражены вредоносным программным обеспечением.
  • Обязательно перезвонить собеседнику по проверенному каналу связи для подтверждения полученной информации.

Заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев отметил, что растет количество попыток обмана, когда аферисты выдают себя за руководителей или партнеров организаций. В подобных случаях они злоупотребляют доверием и создают искусственную срочность, чтобы заставить человека действовать, не имея времени на обдумывание. Современные технологии, включая искусственный интеллект, делают эти атаки всё более убедительными. Поэтому важно сохранять бдительность и удостовериться, что общение происходит с тем, за кого себя выдает собеседник, позвонив ему по известному номеру.

Фото создано с помощью нейросети Шедеврум

