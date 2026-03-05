Право на льготный проезд новосибирцы будут подтверждать через Max

Новосибирская область станет пилотным регионом для внедрения сервиса подтверждения льгот на проезд в общественном транспорте через мессенджер Max. Изменения вступили в силу с 1 марта 2026 года.

Проект реализуют Минтранс России и оператор платежной системы «СберТройка». Новая технология упростит процесс подтверждения права на льготный проезд, избавив пассажиров от бумажных документов.

Чтобы воспользоваться сервисом, пассажир должен авторизоваться в чат-боте платежной системы и привязать аккаунт к порталу Госуслуг. После подтверждения льготы система позволит оплачивать проезд, сканируя QR-код на валидаторе. Терминал проверит данные и зафиксирует поездку, если у пассажира есть оплаченный абонемент.

В региональном министерстве транспорта сообщили, что возможность подтверждения льгот через мессенджер уже прописана в нормативных документах.

В Федеральном ситуационно-информационном центре Минтранса России сообщили, что опыт цифровизации льготных перевозок на федеральном уровне теперь применят и к городскому транспорту. Для этого используют технологии национального мессенджера. Это улучшит прозрачность субсидированных перевозок. Пилот запустят не только в Новосибирской области, но и во Владимирской.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области выплаты федеральным льготникам увеличены на 5,6%.