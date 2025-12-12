Проезд в общественном транспорте подорожает в Новосибирске с 24 декабря

На официальном сайте мэрии Новосибирска опубликованы проекты постановлений о новых тарифах на общественный транспорт. С 24 декабря 2025 года стоимость поездки в метро вырастет до 48 рублей, а в автобусе, трамвае и троллейбусе — до 45 рублей.

Власти обосновали повышение тарифов результатами экономической экспертизы.

По данным перевозчиков, возросли расходы на ремонт, топливо, электроэнергию и зарплаты. Корректировка тарифов направлена на компенсацию этих затрат и обеспечение стабильной работы транспортной системы.

В последний раз стоимость проезда меняли 23 декабря 2024 года. Тогда цена выросла на пять рублей.

Напомним, с 15 декабря подорожают билеты на два коммерческих маршрута — №35 и №91. Поездка от «Речного вокзала» до Академгородка будет стоить 100 рублей.

Стоит отметить, что с 2 января в Москве также подорожает проезд в метро. Одна поездка будет стоить 75 рублей, что на 8 рублей больше. В Санкт-Петербурге цена на разовый билет в метро останется прежней — 86 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что на городской электричке в Новосибирске введут единый тариф.