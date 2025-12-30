Школьники Новосибирска смогут бесплатно ездить в транспорте на новогодних каникулах

Новосибирский метрополитен сделал новогодний подарок школьникам — бесплатный проезд на время каникул. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы подземки.

С 31 декабря по 11 января учащиеся школ Новосибирска смогут бесплатно пользоваться метро, а также троллейбусах, трамваями и муниципальными автобусами на 16 маршрутах. Для этого потребуется справка из учебного заведения.

— Подготовьте необходимые документы (справки из школы) для подтверждения права на бесплатный проезд, – говорится в сообщении.

Напомним, что с 24 декабря в Новосибирске повысится тариф на проезд в общественном транспорте. Одна поездка в трамвае, автобусе или троллейбусе стоит 45 рублей, а в метро — 48 рублей.

Также с 1 января 2026 года в Новосибирской области увеличатся тарифы на проезд в электричках АО «Экспресс-Пригород». По приказу, опубликованному на сайте регионального департамента по тарифам, стоимость проезда за километр возрастёт до 3,36 рубля. Цена билетов по маршрутам в пределах города будет равна 50 рублям.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам обещали вернуть переплату за проезд в общественном транспорте.