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Общество ПроБизнес

«Человек-оркестр» в регионе или «узкий специалист» в Москве: выпускники новосибирских вузов ищут работу

Автор: Юлия Данилова

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Границы между региональным и столичным рынком труда размываются

«А не махнуть ли в Москву?»

Совсем скоро рынок труда пополнится свежими выпускниками вузов. О специфике трудоустройства молодых специалистов, на примере маркетологов, редакции Infopro54 рассказала директор института менеджмента и социальных коммуникаций НГПУ Ирина Гронская.

Эксперт отметила, анализ рынка труда в Новосибирске на основе актуальных вакансий hh.ru показывает, что для начинающих специалистов (без опыта или с минимальным опытом от 1 года) в сфере маркетинга, рекламы и менеджмента, средний диапазон стартовых зарплат составляет от 40 000 до 80 000 рублей. Средняя зарплата маркетолога в регионе (включая специалистов с опытом) держится на уровне около 73 500 рублей.

— В такой ситуации многие ребята думают: «А не махнуть ли в Москву?». Тот же hh.ru показывает, что стартовые зарплаты в Москве в среднем на 40–50% выше, чем в Новосибирске. Для начинающих специалистов (без опыта или с опытом до 1 года) в маркетинге и рекламе московский диапазон составляет от 60 000 до 120 000 рублей, тогда как в Новосибирске он равен 40 000 – 80 000 рублей, — рассуждает эксперт.

Специфика работодателя

Она рекомендует обратить внимание на различия в требованиях работодателей.

Ключевые отличия московского рынка от новосибирского — это узкая специализация против многозадачности. В Новосибирске от новичка часто требуют быть «человеком-оркестром» (писать тексты, настраивать рекламу, снимать фото). В Москве даже для Junior-позиций рынок сегментирован: компании ищут отдельно начинающего CRM-маркетолога, Influence-маркетолога или Junior-директолога.

Кроме того, в Москве значительно больше оплачиваемых стажировок в крупных экосистемах и агентствах (Ozon, Яндекс, Сбер).

— Стартовый оклад там может быть небольшим (около 40 000 рублей), но он гарантирует быстрый карьерный рост. И самое привлекательное для молодых соискателей — фактор удалёнки. Многие московские компании предлагают соискателям без опыта удаленный формат. Это позволяет начинающим специалистам из Новосибирска претендовать на московские зарплаты (в районе 60 000 – 70 000 ₽), не переезжая из своего региона, — комментирует Ирина Гронская.

Три пути

Эксперт назвала три карьерные стратегии, которые могут выбрать выпускники вуза, получившие диплом маркетолога:

Быстрый старт в Новосибирске. Вы осознанно идете в местную компанию на позицию «человека-оркестра» (с зарплатой 40 000 – 60 000 рублей) ради максимального объема разнопланового опыта.

Живете в Новосибирске на московские деньги. Вы ориентируетесь строго на московские или международные компании, предлагающие удаленную работу для Junior-специалистов (с зарплатой 60 000 – 90 000 рублей).

Карьерный лифт в экосистемах. Вы устраиваетесь на оплачиваемую стажировку или стартовую позицию в крупную федеральную компанию, имеющую филиалы или бэк-офисы в Новосибирске (Яндекс, Сбер, Ростелеком, Альфа-Банк, 2ГИС).

— В целом, тренд на размывание границ между региональным и столичным рынками труда может послужить для выпускников ускоренным карьерным акселератором, — резюмирует Ирина Гронская

Выпускники ссузов «наступают на пятки»

Напомним, по данным hh.ru, половина сибирских работодателей (50%) положительно оценивают уровень подготовки выпускников вузов и ссузов для старта карьеры. Среди соискателей в сфере маркетинга и рекламы доля высоких оценок составляет 27%. Две трети опрошенных (67%) компаний принимают человека на работу, даже если у него недостаточно компетенций, и закрепляют за ним наставника. Еще 54% работодателей предлагают пройти стажировку, чтобы оценить потенциал и готовность к работе, а 46% предлагают внутреннее обучение и оформляют в штат при согласии выпускника развивать необходимые навыки.

Ранее редакция сообщала о том, что вузовский диплом перестал быть пропуском в мир «белых воротников». Кандидаты со средним профобразованием занимают позиции выпускников вузов. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Общество ПроБизнес

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : рынок труда НГПУ маркетолог выпускник

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