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Бизнес Общество

Вузовский диплом перестал быть пропуском в мир «белых воротников»

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Кандидаты со средним профобразованием занимают позиции выпускников вузов

Современный работодатель делает ставку на практические навыки, а не на наличие вузовского диплома. Благодаря этому кандидаты со средним профессиональным образованием все активнее претендуют на профессии, где ранее требовалось исключительно высшее образование. Об этом рассказали аналитики hh.ru.

— За последние два года доля соискателей, имеющих дипломы о среднем специальном образовании, сильнее всего выросла в строительстве (+13,7%) и достигла 47,3%, а также в сфере производства (6% до 42,3%) и в медицине, фармацевтике (+4,4%) до 40%, — поделились эксперты.

Самый большой прирост среднего профобразования в резюме зафиксирован в вакансии «Менеджер по продажам» (+11%), где число соискателей с СПО достиг 43%. На втором месте оказался специалист по сертификации (+7,6% или 18% СПО). Ветеринарный врач — +6,6%, с долей в 26%, медицинский представитель — +5,5%, с долей в 25%, врач — +5,3%, с долей в 14%.

Для работодателей наличие высшего образования у соискателей тоже перестает быть обязательным условием. Больше всего это заметно при поиске кандидатов на должность директоров магазинов — 75,7%, (+62,7%). Такая же яркая динамика зафиксирована в вакансиях для специалистов по взысканию задолженности (до 50,1%, рост +28,2%), а также в вакансиях для начальников складов (до 39% +11,6% за два года).

Все чаще среднее профессиональное образование упоминается в вакансиях, связанных с финансами, закупками, маркетингом, HR и медициной. Такая тенденция наблюдается же 1,5 года подряд.

— Структурный дефицит кадров заставляет работодателей быть прагматичнее. В условиях недостатка компетенций компании смягчают формальные требования и фокусируются на реальных навыках и особенно в производстве, строительстве, продажах. При этом практический опыт конкурирует с академической подготовкой, — отметила директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

Эксперт отмечает, что кандидаты со средним образованием, которых в целом на рынке становится все больше, часто обладают отраслевой экспертизой и техническими навыками, которые востребованы сильнее академических знаний.

Новосибирские выпускники все чаще отдают предпочтение среднему профессиональному образование. Обучение в вузах для некоторых просто недоступною. Так в мае 2026 года редакция выяснила, что стоимость диплома в вузах столицы Сибири достигает почти полумиллиона рублей. В НГУЭУ за обучение по программе «Правовое сопровождение международного бизнеса на азиатских рынках (совместно с МГИМО)» в вузе нужно будет заплатить от 450 тысяч рублей. За год стоимость обучения по программе подорожала на 60 тысяч рублей.  За программу «Высокотехнологичный бизнес с Китаем (со стажировкой в Китае)» — от 250 тысяч.

Ранее редакция сообщала о том, что «белые воротники» не могут найти работу по профилю в Новосибирске.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : рынок труда Колледжи Новосибирска Вузы Новосибирска

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Рабочая неделя начнется с града и шквалистого ветра в Новосибирске

Рабочая неделя начнется с града и шквалистого ветра в Новосибирске

В понедельник, 15 июня, в столице Сибири пройдут сильные дожди. Местами ожидается град, скорость шквалистого ветра достигнет 19 м/с. Такие предупреждения получили горожане от МЧС.

Спасатели обращают внимание жителей мегаполиса, что при таких погодных аномалиях необходимо соблюдать повышенную осторожность. В случае возникновения непредвиденных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

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Купить дешевле, чем отремонтировать: новосибирцы не приобретают вещи «на всю жизнь»

Тренды на рациональность и прагматизм потребителей набирают обороты в Новосибирске. Современные сибиряки практически перестали сдавать технику в ремонт, предпочитая покупать новую. Об этом рассказали эксперты бренда профессионального электроинструмента ЭНГЕЛЬС (бывший завод Bosch).

— Интересным кажется уже явно оформившийся тренд на «короткое» потребление:  россияне отказываются от ремонта техники, электроники и просто покупают новое. Так, по данным Авито люди меняют бытовую технику в среднем раз в четыре года, а 70% делают это после поломки. Заменяют товары с быстрым моральным устареванием — смартфоны, компьютерную технику. Например, телефоны и другие носимые гаджеты две трети россиян меняют из-за технического устаревания, компьютеры — по причине снижения производительности и сбоев. Средний срок владения такой техникой — 3–5 лет, — рассказала директор по маркетингу АО «Е1 Групп» Дарья Ражанская.

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У Новосибирской области и Чувашии появятся общие туристические маршруты

Министры Новосибирской области и Чувашии подписали соглашение, согласно которому будут совместно разрабатывать туристические маршруты, проводить информационные кампании и организовывать взаимные ознакомительные поездки для представителей туристического бизнеса.

По новому соглашению будет создана единая информационная среда. Также документ предусматривает обмен опытом и совместное продвижение туристического потенциала двух регионов как на внутреннем, так и на международном рынках.

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Праздничные будни ждут новосибирцев только в ноябре

Длинные выходные, приуроченные ко Дню России, пролетели незаметно. Следующие нерабочие будни в соответствии с утвержденным производственным календарем будут только в ноябре. В четвертый день последнего осеннего месяца россияне отметят День народного единства. Праздник выпадает на середину рабочей недели, так что отдыхать все будут в среду.

Таким образом до следующей сокращений рабочей недели новосибирцам придется отработать 20 полных пятидневок.

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Новосибирские шеф-повара «облегчают» меню

Прохладная дождливая погода в Новосибирске сменилась тяжёлым зноем. Температура воздуха периодически поднимается до +30С и раскаленный асфальт гудящего сибирского мегаполиса словно начинает плавиться под ногами. И, чем жарче на улице, тем сильнее горожанам хочется легкости — в одежде, в мыслях, в еде. Тонко улавливая общее настроение, шеф-повара новосибирских кафе и ресторанов начинают вносить сезонные изменения в традиционное меню, максимально «облегчая» привычные блюда. Об этом Infopro54 рассказала ресторатор Яна Фомина.

— Шеф-повара регулярно вносят изменения в меню. При этом они руководствуются предпочтениями гостей заведения, создавая именно то сезонное меню, которое актуально для них. Так, зимой посетителям предлагают более жирные, более насыщенная, сытные блюда, потому что в холодные месяца сибирякам хочется именно таких продуктов. А летом на первый план выходят максимально легкие блюда, холодные напитки. Вместо горячего кофе гостям предлагают айс-кофе, вместо наваристого борща — окрошку, — говорит ресторатор.

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Просрочка по ипотеке на вторичке в Новосибирске выросла более чем в два раза

За четыре месяца 2026 года общая сумма проблемной ипотеки на вторичном рынке жилья в России превысила 209 млрд рублей, с начала года увеличившись на 10%, в денежном выражении на 19,2 млрд. рублей. За 2025 год объём неплатежей вырос на 98 млрд рублей (+110%), за 2024 год — на 31,7 млрд (+54,9%). Об этом рассказали эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант».

В Новосибирской области просрочка по ипотеке на вторичку на начало мая составляла 4,5 млрд рублей. По сравнению с началом 2026 года просрочка выросла на 13%. Годовая динамика (с 1 мая 2025 года) составила 114% (1,8 млрд). Общий ипотечный портфель на вторичном рынке региона по итогам четырех месяцев 2026 года составил 411 млрд рублей.

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