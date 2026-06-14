Вузовский диплом перестал быть пропуском в мир «белых воротников»

Современный работодатель делает ставку на практические навыки, а не на наличие вузовского диплома. Благодаря этому кандидаты со средним профессиональным образованием все активнее претендуют на профессии, где ранее требовалось исключительно высшее образование. Об этом рассказали аналитики hh.ru.

— За последние два года доля соискателей, имеющих дипломы о среднем специальном образовании, сильнее всего выросла в строительстве (+13,7%) и достигла 47,3%, а также в сфере производства (6% до 42,3%) и в медицине, фармацевтике (+4,4%) до 40%, — поделились эксперты.

Самый большой прирост среднего профобразования в резюме зафиксирован в вакансии «Менеджер по продажам» (+11%), где число соискателей с СПО достиг 43%. На втором месте оказался специалист по сертификации (+7,6% или 18% СПО). Ветеринарный врач — +6,6%, с долей в 26%, медицинский представитель — +5,5%, с долей в 25%, врач — +5,3%, с долей в 14%.

Для работодателей наличие высшего образования у соискателей тоже перестает быть обязательным условием. Больше всего это заметно при поиске кандидатов на должность директоров магазинов — 75,7%, (+62,7%). Такая же яркая динамика зафиксирована в вакансиях для специалистов по взысканию задолженности (до 50,1%, рост +28,2%), а также в вакансиях для начальников складов (до 39% +11,6% за два года).

Все чаще среднее профессиональное образование упоминается в вакансиях, связанных с финансами, закупками, маркетингом, HR и медициной. Такая тенденция наблюдается же 1,5 года подряд.

— Структурный дефицит кадров заставляет работодателей быть прагматичнее. В условиях недостатка компетенций компании смягчают формальные требования и фокусируются на реальных навыках и особенно в производстве, строительстве, продажах. При этом практический опыт конкурирует с академической подготовкой, — отметила директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

Эксперт отмечает, что кандидаты со средним образованием, которых в целом на рынке становится все больше, часто обладают отраслевой экспертизой и техническими навыками, которые востребованы сильнее академических знаний.

Новосибирские выпускники все чаще отдают предпочтение среднему профессиональному образование. Обучение в вузах для некоторых просто недоступною. Так в мае 2026 года редакция выяснила, что стоимость диплома в вузах столицы Сибири достигает почти полумиллиона рублей. В НГУЭУ за обучение по программе «Правовое сопровождение международного бизнеса на азиатских рынках (совместно с МГИМО)» в вузе нужно будет заплатить от 450 тысяч рублей. За год стоимость обучения по программе подорожала на 60 тысяч рублей. За программу «Высокотехнологичный бизнес с Китаем (со стажировкой в Китае)» — от 250 тысяч.

Ранее редакция сообщала о том, что «белые воротники» не могут найти работу по профилю в Новосибирске.