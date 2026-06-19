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Бизнес Недвижимость

Новосибирск тонет в непроданных новостройках

Автор: Оксана Мочалова

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Запас нереализованных квартир достиг рекордных 60,6 тысячи лотов, на их продажу уйдет почти пять лет

Затоваренность на рынке новостроек Новосибирской области достигла рекордного уровня. По состоянию на начало июня 2026 года в строящихся домах региона оставались нереализованными 60 660 квартир и апартаментов. Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев отмечает, что рынок вернулся к показателям кризисного 2015 года, пройдя за десятилетие полный цикл — от рекордного объема непроданного жилья к его сокращению и обратному росту.

Одновременно с ростом объема нераспроданного жилья ухудшился и показатель, отражающий скорость его реализации. Так называемый коэффициент поглощения, который показывает, за сколько месяцев при текущих темпах продаж рынок сможет «переварить» все выставленные лоты, увеличился на 4 месяца.

По мнению Сергея Николаева, это означает, что при сохранении нынешнего спроса застройщикам потребуется почти 5 лет, чтобы продать все построенные и строящиеся квадратные метры.

Определенный всплеск активности покупателей во второй половине 2025 года был связан с ажиотажем вокруг завершения программы семейной ипотеки на старых условиях. Сейчас участники рынка возлагают надежды на снижение ключевой ставки Центробанка, однако эксперт считает, что этот фактор не даст мгновенного результата.

Дополнительным фактором нестабильности становится падение качества предложения. Отмена моратория на штрафы за срыв сроков ввода объектов, несмотря на свою логичность, привела к тому, что рейтинг надежности многих строек серьезно снизился.

По словам Сергея Николаева, у трех компаний, которые в прошлые годы входили в число лидеров по продажам, за пять месяцев текущего года количество расторгнутых договоров долевого участия превысило число заключенных новых.

— Уровень затоваренности на рынке новостроек близок к критическому, и новых долгостроев региону не избежать, — уверен аналитик.

Тем не менее, выручка застройщиков от продаж продолжает расти. По данным аналитиков «Движение.ру», за первые шесть месяцев 2026 года девелоперы области увеличили свою выручку по ДДУ на 7,54%, до 30,5 млрд рублей, что происходит на фоне общего спада реализации в штуках. Эксперты связывают это с перераспределением спроса в регионы и изменением ценовой структуры предложения.

Сергей Николаев оценивает общую выручку новосибирских застройщиков за пять месяцев более чем в 37 млрд рублей. При этом он констатирует, что строительная отрасль региона стагнирует по всем основным направлениям: падают объемы строительных работ, выпуск стройматериалов и спрос. По его мнению, дальнейшее развитие событий на строительном рынке пойдет либо по пути восстановления, либо по пути банкротства нескольких застройщиков.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура согласились снизить лимит на участки по КРТ в Новосибирске в два раза.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы : Новосибирская область

Теги : рынок недвижимости новостройки затоваренность долгострой

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Аэропорт Толмачёво обслужил миллионного пассажира на международных рейсах

Автор: Артем Рязанов

Aэропорт Толмачёво достиг важной отметки: с начала 2026 года на международных маршрутах обслужен миллионный пассажир. Показатель достигнут на три недели раньше, чем в прошлом году, — это свидетельствует о росте популярности международных авиаперевозок из Новосибирска.

Среди наиболее востребованных направлений у пассажиров — маршруты в дальнее зарубежье: Пхукет, Камрань (Нячанг), Пекин, Анталья и Бангкок. Стабильным спросом пользуются и рейсы в страны СНГ: лидерами стали Ташкент, Бишкек, Душанбе, Ош и Худжанд.

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Светлый создаёт детство без границ

Современные родители всё чаще выбирают жильё не по квадратным метрам, а по ответам на простые жизненные вопросы. Важно, чтобы инфраструктура двора росла вместе с детьми: для малышей — горки и песочницы, для подростков — интересные клубы и секции. Чтобы малыш спокойно доходил до школы, а в межсезонье, когда за окном слякоть, не хотелось запираться в четырёх стенах. Главное — чтобы здесь хотелось оставаться, а не уезжать «к бабушке в деревню» или в город за развлечениями.

В Мошковском районе есть место, где этот запрос превратили в руководство к действию. Жилой район Светлый и его кварталы («Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский квартал» и Жилой квартал высокой культуры «Ясный») — это 14 000 жителей, и он всё больше похож на самостоятельный мини-город. Здесь выстраивают среду, где семья с детьми перестаёт быть просто покупателем квадратных метров, а становится полноправным хозяином территории.

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Жилой квартал в Заельцовском районе расширят на 1000 «квадратов»

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска подписала договор о комплексном развитии территории (КРТ) с собственником земельного участка на улице Кавалерийской в Заельцовском районе. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале города. Речь идет об участке площадью 1,28 гектара в кадастровом квартале 54:35:032975. Застройщиком выступает ООО СЗ «Гвоздика».

Сейчас на этой территории уже ведется строительство многоэтажного жилого дома с подземным паркингом и встроенными помещениями для обслуживания жильцов. Новый договор позволит расширить проект: застройщик получил право увеличить общую площадь квартир почти на 1 тысячу кв. метров.

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Новосибирские застройщики увеличили выручку от продажи жилья

Автор: Юлия Данилова

С января по июнь 2026 года девелоперы Новосибирской области увеличили выручку от продажи жилых помещений по ДДУ на 7,54% (до 30,5 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщили аналитики «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

В лидерах по приросту выручки в сегменте девелопмента в стране оказался Красноярск — на 53,33%, до 17,5 млрд рублей. В топ-10 также вошел Омск (7 место) — рост на 32,38%, до 6,2 млрд. По мнению экспертов «Движение.ру», это говорит о достаточно активном восстановлении или перераспределении спроса в региональных центрах.

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В Новосибирской области расширяется пул участников нацпроекта

С начала 2026 года состав участников федерального проекта «Производительность труда» в Новосибирской области пополнился шестью новыми компаниями из строительной отрасли. В число предприятий, начавших внедрение бережливых технологий, вошли застройщики, производители строительных материалов и подрядчик, специализирующийся на внутренней отделке помещений.

По данным регионального министерства экономического развития, с момента старта программы в 2019 году к ней присоединились более 30 организаций строительного комплекса. По итогам участия средний прирост выработки на этих предприятиях превысил 40%. Среди тех, кто уже прошёл через преобразования, — крупные игроки рынка: ГК «Первый строительный фонд», концерн «Сибирь», «Брусника» и ГК «КПД-Газстрой».

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В Новосибирск стало приезжать больше командировочных

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область сохраняет статус одной из главных деловых площадок Сибири. По данным сервиса «Островок Командировки», за первые пять месяцев 2026 года количество бронирований средств размещения корпоративными клиентами в регионе увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики отмечают, что общий тренд на смещение деловой активности на восток страны проявляется всё отчетливее. В целом по Сибирскому федеральному округу прирост числа командировок составил 17%, а доля округа в общероссийском объеме бронирований достигла 9%, что на 2 процентных пункта выше, чем год назад. Регион укрепляет позиции одного из основных центров деловой активности, уступая по абсолютным объемам только Центральному (33%), Приволжскому (17%) и Северо-Западному (15%) округам.

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