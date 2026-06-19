Новосибирск тонет в непроданных новостройках

Затоваренность на рынке новостроек Новосибирской области достигла рекордного уровня. По состоянию на начало июня 2026 года в строящихся домах региона оставались нереализованными 60 660 квартир и апартаментов. Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев отмечает, что рынок вернулся к показателям кризисного 2015 года, пройдя за десятилетие полный цикл — от рекордного объема непроданного жилья к его сокращению и обратному росту.

Одновременно с ростом объема нераспроданного жилья ухудшился и показатель, отражающий скорость его реализации. Так называемый коэффициент поглощения, который показывает, за сколько месяцев при текущих темпах продаж рынок сможет «переварить» все выставленные лоты, увеличился на 4 месяца.

По мнению Сергея Николаева, это означает, что при сохранении нынешнего спроса застройщикам потребуется почти 5 лет, чтобы продать все построенные и строящиеся квадратные метры.

Определенный всплеск активности покупателей во второй половине 2025 года был связан с ажиотажем вокруг завершения программы семейной ипотеки на старых условиях. Сейчас участники рынка возлагают надежды на снижение ключевой ставки Центробанка, однако эксперт считает, что этот фактор не даст мгновенного результата.

Дополнительным фактором нестабильности становится падение качества предложения. Отмена моратория на штрафы за срыв сроков ввода объектов, несмотря на свою логичность, привела к тому, что рейтинг надежности многих строек серьезно снизился.

По словам Сергея Николаева, у трех компаний, которые в прошлые годы входили в число лидеров по продажам, за пять месяцев текущего года количество расторгнутых договоров долевого участия превысило число заключенных новых.

— Уровень затоваренности на рынке новостроек близок к критическому, и новых долгостроев региону не избежать, — уверен аналитик.

Тем не менее, выручка застройщиков от продаж продолжает расти. По данным аналитиков «Движение.ру», за первые шесть месяцев 2026 года девелоперы области увеличили свою выручку по ДДУ на 7,54%, до 30,5 млрд рублей, что происходит на фоне общего спада реализации в штуках. Эксперты связывают это с перераспределением спроса в регионы и изменением ценовой структуры предложения.

Сергей Николаев оценивает общую выручку новосибирских застройщиков за пять месяцев более чем в 37 млрд рублей. При этом он констатирует, что строительная отрасль региона стагнирует по всем основным направлениям: падают объемы строительных работ, выпуск стройматериалов и спрос. По его мнению, дальнейшее развитие событий на строительном рынке пойдет либо по пути восстановления, либо по пути банкротства нескольких застройщиков.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура согласились снизить лимит на участки по КРТ в Новосибирске в два раза.