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Финансы

ЦМАКП: ключевая ставка должна быть снижена для роста экономики

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По оценке эксперта, текущая денежно-кредитная политика создает стимулы для «сидения в деньгах», а не для инвестиций

Для обеспечения стабильного экономического роста и преодоления имеющихся структурных препятствий заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов считает необходимым снижение ключевой ставки до диапазона 7–8,5%. Он озвучил данное мнение на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск», отметив, что нынешняя монетарная политика стимулирует сохранение средств, а не их вложение в инвестиционные проекты.

Эксперт прогнозирует, что на предстоящем заседании Центральный банк, вероятно, примет решение о снижении ставки, полагая, что вероятность такого исхода составляет 2 к 1 между 0,5 и 0,25. Тем не менее Белоусов допускает возможность временной паузы в изменении ставки со стороны регулятора, обусловленной внешними и внутренними рисками.

Основной проблемой, по мнению эксперта, является не столько высокая стоимость заимствований, сколько привлекательность депозитных инструментов. Он пояснил, что сложившаяся ситуация делает хранение денег на счетах или в облигациях федерального займа более предпочтительным, нежели инвестирование в проекты с неопределенной доходностью и высоким уровнем затрат. Такая политика, по его словам, создает стимул к «сидению в деньгах», что явно не способствует развитию экономики.

Дмитрий Белоусов подчеркнул, что для преодоления структурных ограничений экономике требуется ежегодный рост ВВП на уровне около 3%. Это вполне достижимо при условии эффективного использования имеющихся трудовых ресурсов и увеличения инвестиций до 4,5% от ВВП. Текущий уровень ключевой ставки, однако, препятствует достижению этих показателей.

По оценкам специалистов, снижение ставки до 7–8,5% является необходимым условием для создания благоприятных инвестиционных циклов. Главный вопрос, как отметил эксперт, заключается не в достижении конкретных цифр по ключевой ставке, а в способности использовать монетарные и бюджетные механизмы для обеспечения долгосрочного экономического роста в ближайшие пять лет.

В завершение Дмитрий Белоусов предостерег от чрезмерного увлечения плановыми методами управления. Он подчеркнул важность придания гибкости плановым элементам экономики, ссылаясь на опыт СССР, и отметил необходимость адаптации к современным вызовам, избегая повторения прошлых ошибок.

Фото: magnific.com/Автор: creativeart 

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Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ВТБ

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Полис ОСАГО подешевел в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

С 22 июня в Новосибирской области начали действовать новые территориальные коэффициенты ОСАГО.

Напомним, тариф на ОСАГО в двух особо отличившихся регионах России — Новосибирской области и Ингушетии — вырос в декабре 2025 года. Полис для водителей подорожал в 2,5 раза.

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Новосибирскому бизнесу доступен эквайринг ПСБ по специальной ставке 1,4 %

Воспользоваться предложением могут продуктовые магазины, кафе, точки быстрого питания, АЗС, аптеки, медицинские центры и туристические агентства.
Спецусловия действуют для новых клиентов ПСБ, которые до 31 июля 2026 года откроют в ПСБ расчетный счет по тарифу «Торговля»*. В рамках тарифа клиент получит:
· Сниженную ставку по торговому эквайрингу — фиксированные 1,4 % на весь период обслуживания.
· Отсутствие требований к обороту — ставка стабильна и не зависит от ежемесячной выручки бизнеса.
· Бизнес-карту с бесплатным обслуживанием, кешбэком за покупки до 15 000 рублей в месяц и возможностью снимать наличные в банкомате с комиссией всего 1 %.
· Бесплатные переводы на счета физических лиц до 500 000 рублей в месяц.
· Пакет платежей — 10 бесплатных переводов в адрес юридических лиц и ИП в другие банки ежемесячно.
· Бесплатное зачисление средств на расчетный счет.
· Стоимость обслуживания по тарифу составляет всего 1490 рублей в месяц.
В банке подчеркнули, что эквайринг сегодня напрямую влияет на выручку любого розничного бизнеса, поскольку современному покупателю важно иметь возможность оплатить покупку удобным ему способом: картой через терминал, смартфоном, QR-кодом.
Дополнительно к эквайрингу клиенты ПСБ могут подключить сервис быстрых зачислений, что позволит получать зачисление выручки на счет до трех раз в день и эффективнее управлять капиталом.
Также при открытии счета в ПСБ новосибирские предприниматели получают доступ к бесплатным сервисам для бизнеса. В их числе — система «Светофор» для быстрой проверки надежности контрагентов, удобный сервис онлайн-бухгалтерии и юридическая поддержка. Для продвижения своего дела клиенты банка могут бесплатно воспользоваться конструктором сайтов, чтобы создать интернет-магазин без привлечения программистов, а также современным ИИ-помощником, который поможет сгенерировать продающие тексты, посты для соцсетей и описания товаров.
Подать заявку на открытие расчетного счета по специальному тарифу предприниматели Новосибирского региона края могут на официальном сайте ПСБ или в отделении банка.
Офис ПСБ в Новосибирске: ул. Серебренниковская, 37а

*Применение данного тарифа возможно только в отношении новых клиентов, у которых не было расчетного счета и договора торгового эквайринга в ПАО «Банк ПСБ», при соответствии сфере деятельности: супермаркеты или продукты питания, рестораны, фастфуд, АЗС, медицина турагентства (МСС 8062, 8011, 8031, 8042, 8049, 8050, 8099, 8071, 4119, 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351, 5814, 4900, 5541, 5542, 4722, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5812, 5912). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Подробная информация на сайте psbank.ru, по телефону 8 (800) 333-25-50 (звонок по России бесплатный) или в офисах банка.

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Компенсации по кредитам для инвесторов отменяют в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области корректирует меры господдержки для стимулирования инвестиционной активности на территории региона. Как пояснил и.о. министра экономического развития Виталий Шовтак, за 2020-2025 годы такую поддержку получили 80 инвесторов. При этом ни один не воспользовался субсидией для компенсации части лизинговых платежей, а также для компенсации при размещении облигаций. Всего шесть инвесторов из 80 получили субсидии для компенсации части процентной ставки по банковским кредитам, полученным инвестором для реализации инвестиционного проекта. В 2025 году за компенсациями по банковским кредитам обратились только четыре компании, что обусловлено высокой процентной ставкой.

— По результатам анализа был сделан вывод, что вышеупомянутые субсидии являются менее эффективными. В итоге в списке мер господдержки оставлены более актуальные для инвесторов, — констатировал Шовтак.

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Страховщики годами отказывались сотрудничать с компаниями мэрии Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

«Дорожно-эксплуатационные организации» Новосибирска были вынуждены покупать страховые полисы ОСАГО через брокера, переплачивая за них. Это выяснилось в ходе проверки деятельности «ДЭУ №3» и «ДЭУ №4» за 2022-2024 годы, которую провели аудиторы контрольно-счетной палаты Новосибирска.

— Организации допустили приобретение полисов ОСАГО у юридического лица, не соответствующего требованиям законодательства РФ в области страхования. Разница между страховой премией, полученной реальными страховщиками, и страховой премией, полученной компанией, является неэффективными расходами, — констатировал аудитор КСП Алексей Усов на комиссии горсовета.

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Федеральные субсидии Новосибирской области сократились в 1,6 раза

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров по сокращению безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Согласно оперативному докладу Счётной палаты России, объём межбюджетных трансфертов, полученных регионом, сократился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это один из самых серьезных показателей падения в стране — четвёртое место среди всех регионов.

Наибольшее снижение отмечается в трёх субъектах: в Ямало-Ненецком автономном округе — в 7,1 раза, в Ханты-Мансийском автономном округе — в 4,5 раза, в Нижегородской области — в 1,7 раза. Как поясняется в докладе Счётной палаты, столь значительное сокращение безвозмездных поступлений в регионы, в том числе и в Новосибирскую область, связано в первую очередь со снижением объёма субсидий, перечисленных субъектам федерации.

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Сибирские инвесторы предпочитают надёжные стратегии

В преддверии форума «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск» специалисты брокера ВТБ фиксируют повышенное внимание к вложениям в сибирском регионе. За последний год количество клиентов здесь возросло на 13%, достигнув отметки в 587 тысяч человек.

Жители Сибири склонны к консервативным стратегиям и демонстрируют высокий спрос на инструменты с фиксированной доходностью. В среднем портфель включает пять различных инструментов. Актуальными акциями остаются бумаги таких гигантов, как Сбербанк, Газпром, Норникель, Полюс и Лукойл. Также весомую долю в портфелях занимают государственные ценные бумаги и фонд денежного рынка «Ликвидность».

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Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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