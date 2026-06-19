ЦМАКП: ключевая ставка должна быть снижена для роста экономики

Для обеспечения стабильного экономического роста и преодоления имеющихся структурных препятствий заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов считает необходимым снижение ключевой ставки до диапазона 7–8,5%. Он озвучил данное мнение на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск», отметив, что нынешняя монетарная политика стимулирует сохранение средств, а не их вложение в инвестиционные проекты.

Эксперт прогнозирует, что на предстоящем заседании Центральный банк, вероятно, примет решение о снижении ставки, полагая, что вероятность такого исхода составляет 2 к 1 между 0,5 и 0,25. Тем не менее Белоусов допускает возможность временной паузы в изменении ставки со стороны регулятора, обусловленной внешними и внутренними рисками.

Основной проблемой, по мнению эксперта, является не столько высокая стоимость заимствований, сколько привлекательность депозитных инструментов. Он пояснил, что сложившаяся ситуация делает хранение денег на счетах или в облигациях федерального займа более предпочтительным, нежели инвестирование в проекты с неопределенной доходностью и высоким уровнем затрат. Такая политика, по его словам, создает стимул к «сидению в деньгах», что явно не способствует развитию экономики.

Дмитрий Белоусов подчеркнул, что для преодоления структурных ограничений экономике требуется ежегодный рост ВВП на уровне около 3%. Это вполне достижимо при условии эффективного использования имеющихся трудовых ресурсов и увеличения инвестиций до 4,5% от ВВП. Текущий уровень ключевой ставки, однако, препятствует достижению этих показателей.

По оценкам специалистов, снижение ставки до 7–8,5% является необходимым условием для создания благоприятных инвестиционных циклов. Главный вопрос, как отметил эксперт, заключается не в достижении конкретных цифр по ключевой ставке, а в способности использовать монетарные и бюджетные механизмы для обеспечения долгосрочного экономического роста в ближайшие пять лет.

В завершение Дмитрий Белоусов предостерег от чрезмерного увлечения плановыми методами управления. Он подчеркнул важность придания гибкости плановым элементам экономики, ссылаясь на опыт СССР, и отметил необходимость адаптации к современным вызовам, избегая повторения прошлых ошибок.