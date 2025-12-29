Новогодняя ночь в Новосибирске ожидается самой теплой за 25 лет

Ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года может приблизиться к самой теплой ночи, которая была с начала 2000-х годов в Новосибирской области. Об этом сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

— Предыдущий рекорд был -1…-9 градусов. Посмотрим какой будет эта новогодняя ночь, — отметила Лапчик.

Она пояснила, что 30 и 31 декабря в Новосибирск придут циклоны, которые формируются в Казахстане. Они принесут повышенный температурный фон в Новосибирск не только на новогоднюю ночь, но и на начало январских каникул.

— Воздух с Арктики закачивается на европейскую часть России. Он вытесняет тёплый воздух на юг Западной и Восточной Сибири. В первой пятидневке января температура ожидается от -4…-9 до -14 градусов ночью, и -2…-7 градусов днем. В Иркутске и Красноярске температура также будет выше нормы, — пояснила метеоролог.

7-9 января в Новосибирской области возможно похолодание до -20…-27 градусов.

— Очаг холода придет в регион с европейской части России. Однако, понижение температуры будет кратковременным. В целом в январе температура в Новосибирске прогнозируется выше нормы. Норма — -16…-19 градусов. Так что в первую неделю каникул можно строить планы на прогулки на улице, — рекомендовала Анна Лапчик.

На январских каникулах в области почти каждый день ожидается снегопад.

