Автомобиль для зимних поездок: эксперты дали совет новосибирцам, какие машины подходят для новогодних путешествий

Впереди довольно тёплые для Сибири январские каникулы. Многие новосибирцы не против провести это время в поездках за город, а также в другие города округа.
Редакция Infopro54 оценила, на каком автомобиле безопаснее и комфортнее отправиться в зимнее путешествие. На основе анализа профильных изданий, форумов автолюбителей и видеообзоров составлен обзор моделей, которые хорошо зарекомендовали себя в зимних условиях.
Опытные путешественники сходятся во мнении, что для зимних поездок критически важны полный привод, достаточный клиренс, эффективная система обогрева и продуманные системы безопасности.
Среди минивэнов часто выделяют Kia Carnival и Hyundai Staria. Их владельцы отмечают высокий клиренс (182 мм у Carnival), который позволяет легко преодолевать заснеженные дворы и обочины. Просторный салон с трёхзонным климат-контролем обеспечивает комфорт всем пассажирам даже в сильные морозы. Функция дистанционного запуска двигателя с пульта особенно ценится: к выходу семьи машина уже прогрета, а стёкла оттаяли.
Вместительный багажник (от 627 л) позволяет разместить лыжи, санки и багаж. Третий ряд при необходимости складывается, увеличивая грузовое пространство до 2905 л.
Однако есть и минусы: зимой расход топлива в таких автомобилях увеличивается до 10–12 л/100 км, а автоматическая коробка передач требует осторожного обращения на скользких подъёмах.
— Отличная машина (Kia Carnival), вместительный салон, хорошая динамика, очень комфортная машина, дизель 2.2 очень экономичен. Ни разу не застревал, по бездорожью идёт отлично. Машина подойдёт многодетным семьям, – поделился комментарием с редакцией любитель попутешествовать Владимир.
— Кратко: тачка (Hyundai Staria) огонь, в свою цену вообще пожар. 7 мест не берите, ищите 9. Едет хорошо. Лёгкое бездорожье копает без проблем. Можно и для семьи, и для работы. И в городе, и в дальней дороге. Преимущества: комплектация Lounge Inspiration 2023 года. Это важно, потому что впечатления от автомобиля в разных комплектациях могут сильно отличаться. Если кратко — все ездовые дисциплины выполняет хорошо или даже местами отлично, смотря кто оценивает. Комфорт для водителя и пассажиров отличный, не уступает «Мерседесу», а где-то его и превосходит, если нужно погонять — тоже без проблем. Обзорность отличная, лучше конкурентов, в салоне тихо за счёт активной шумоизоляции. Самое важное — когда сутки за рулём и так неделю — не устаёшь, — подчеркивает пользователь под ником Edea Pro.
Судя по комментариям на профильных форумах, в списке кроссоверов водители больше всего баллов дают Toyota Highlander и Honda Pilot. Highlander с гибридным двигателем потребляет 8–9 литров на 100 километров даже в мороз. Система полного привода справляется со скользкими дорогами. Владельцы отмечают подогрев сидений и руля, а также хорошую систему очистки стёкол.
— Самый удобный для дальних путешествий в тойотовской линейке, как по мне. Альтернатива, разве что, «Альфард», но это уже другой класс — миниавтобус. Места очень много. На втором ряду можно сидеть людям любой комплекции, не упираясь никуда ногами. И даже третий ряд предназначен не только для маленьких детей, тёщи и нелюбимых родственников. Да, комфорта там меньше, чем на передних, но всё же вполне можно ездить в случае необходимости, — поделился впечатлением от Highlander один из автолюбителей.
Honda Pilot с двигателем V6 и клиренсом 200 мм также отлично показывает себя на заснеженных трассах. Антипробуксовочная система и комплекс Honda Sensing (автоматическое торможение и удержание в полосе) повышают безопасность. Но некоторые водители считают, что зимой третий ряд машины тесен для взрослых, а багажник на 525 литров может быть мал для большого снаряжения.
— Опыт больше 10 лет. Личные поездки, дальние путешествия, заработок. Отличный автомобиль для семьи и путешествий. Удобно ездить зимой, довольно проходимая на бездорожье, машина отлично подойдёт для большой семьи. Преимущества: очень хорошая вместимость, ездили 8 взрослых в дальнюю поездку. Перевозил вендинговые аппараты, они примерно как холодильник. Если сложить сиденья — можно надуть матрац и спать в полный рост (205 см помещался), очень хорошая машина для путешествий, семьи, зимой удобно, много разных ниш для вещей, надёжная, — обращает внимание Станислав.
— Prado манёвренный, в городе можно везде припарковаться. Хорошая проходимость, удобные блокировки и понижающая передача. Машина универсальна, на ней можно и на дальние расстояния ездить — за рулём не особо устаёшь, и по городу в пробках и других узких и ограниченных местах маневрировать, ну и как на любом джипе съехать на бездорожье. Даже не лифтованный стоковый вариант при достаточном опыте вождения позволяет преодолеть сложные участки. Очень хорошо себя ведёт на скользких участках, при снеге и в дождь. Мощность и динамика двигателя позволяют комфортно передвигаться по трассе на дальние расстояния, при этом почти не ощущаются подъёмы, легко ускоряется при необходимости обгона. Ходовая часть автомобиля очень надёжна и довольно мягка, проглатывая неровности. Дорогу автомобиль держит отлично, — обратил внимание опытный путешественник Виталий.
— Супер Селект действительно супер, плюс принудительная блокировка заднего дифференциала и огромные ходы подвески — такой внедорожный арсенал есть далеко не у каждого внедорожника в стоке, а учитывая, что в былые времена Pajero Sport был одним из самых доступных рамных внедорожников, так и вовсе подарок. Проехать с загруженным тонной (не художественное преувеличение) барахла прицепом по раскисшей жидкой грязи, развернуться, а затем сдать задом — это упражнение даётся Pajero Sport с лёгкостью, лично его выполнял. Жаль, что его внедорожный потенциал не используется 99% его владельцев, — подчеркнул другой путешественник.
Зимой для путешествия большой семье лучше всего подходят минивэны, например, Kia Carnival. Они просторные и хорошо отапливаются. Для 4–5 человек подойдут кроссоверы, такие как Toyota Highlander или Honda Pilot, с полным приводом. Универсалы, вроде Subaru Outback, идеальны для городских поездок и выездов на природу. А для сложных маршрутов лучше выбрать рамные внедорожники, например, Toyota Prado.
- Проверьте аккумулятор и систему обогрева, особенно если у вас электромобиль.
- Установите зимние шины с глубоким протектором.
- Возьмите с собой лопату, трос и термос на случай, если застрянете.
- Заранее изучите маршрут, чтобы узнать, где расчищены дороги и есть заправки или зарядные станции.
- Убедитесь, что в машине есть аптечка, светоотражающий жилет и аварийный знак.
