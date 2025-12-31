Автомобиль для зимних поездок: эксперты дали совет новосибирцам, какие машины подходят для новогодних путешествий

Впереди довольно тёплые для Сибири январские каникулы. Многие новосибирцы не против провести это время в поездках за город, а также в другие города округа.

Редакция Infopro54 оценила, на каком автомобиле безопаснее и комфортнее отправиться в зимнее путешествие. На основе анализа профильных изданий, форумов автолюбителей и видеообзоров составлен обзор моделей, которые хорошо зарекомендовали себя в зимних условиях.

Опытные путешественники сходятся во мнении, что для зимних поездок критически важны полный привод, достаточный клиренс, эффективная система обогрева и продуманные системы безопасности.