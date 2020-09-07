Депозиты в юанях для корпоративных клиентов

Для сохранения своих средств в валюте компании могут выбрать юань. Причем ставка по депозитам в китайской национальной валюте выше, чем в долларах США и в евро.

Китайский юань является одной из самых популярных валют. Компании используют её для расчетов всё чаще после подписания соглашения между Россией и Китаем в середине 2019 г. в рамках политики дедолларизации.

Добавим, что Банк «Левобережный» (ПАО) имеет прямые корреспондентские отношения с четырьмя крупнейшими банками Китая.

Подробную информацию по депозитам в валюте можно уточнить в офисах, обслуживающих юридических лиц, а также в валютном управлении Банка «Левобережный» по телефону: 8-800-3333-555.

Фото предоставлено пресс-службой банка