Новосибирец стал номинантом федеральной премии КАРДО

Премия «КАРДО» вручается за прошедший год лучшим деятелям уличного искусства и спорта уже третий год подряд, в пресс-службе премии. Оценку заявок производили именитые эксперты, а именно 51 судья из 15 стран мира.

Отмечается, что по итогам онлайн-отбора были определены шорт-листы, в которые вошли ТОП-3 и ТОП-6 участников в зависимости от номинации. Среди них один представитель Новосибирской области: Роман Есин (Номинация «Райтер года»).

Оффлайн-этап проекта назначен на 1-4 октября в городе-курорте Железноводске В пресс-службе рассказали, что на месте проведения мероприятия будет открыта регистрация для всех желающих. В сезоне 2019-2020 премия «КАРДО» вручается в 10 номинациях: Общественник года, Хип-хоп танцор года, Воркаутер года, Медиамейкер года, Предприниматель года, Трейсер года, Трикер года, Фрираннер года, Райтер года, Бибой/бигерл года. Победитель будет определен путем баттлов 1х1.

Все победители получат шанс включения в профессиональную команду Gorilla Energy, денежные премии в размере 50 000 рублей, уникальные статуэтки, призы от партнёров, федеральный статус и новые возможности в продвижении своего дела. Также для участников это отличный шанс приобрести неоценимый опыт от ведущих профессионалов и завести полезные знакомства.

КАРДО – премия за вклад в развитие уличного современного спорта и искусства, аналогов которой не существует. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Фото предоставлено пресс-службой