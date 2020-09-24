Дорожники закончили ремонт участка трассы Р-255 «Сибирь»

Дорожники закончили ремонт участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» км 88-93 в Мошковском районе Новосибирской области, сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор». В процессе ремонта пришлось частично заменить слабый грунт, а также задействовать для укрепления земляного полотна экструзионный пенополистирол и георешётки с заполнением щебёночно-песчаной смесью. Теперь толщина дорожной одежды, включая три слоя асфальтобетона, составляет здесь 1,37 м. На участке также отремонтировали водоотвод и пешеходные дорожки, обновили посадочные площадки, установили более 2 км металлического барьерного ограждения, новые столбики и знаки.

В течение сезона плановый ремонт дорожного покрытия с заменой элементов обустройства выполнен в Новосибирской области на Р-254 «Иртыш» с 1043 по 1048 км и с 1218 по 1225 км. На 36 километрах Р-254 и Северного обхода Новосибирска уложили тонкослойное защитное покрытие из битумоминеральной смеси. Капитальный ремонт продолжается на отрезке Р-254 км 1233-1248 в Убинском районе и на мостах через реки Старица (км 34 Северного обхода Новосибирска) и Каргат (км 1283 Р-254).

Таким образом, сегодня на федеральной сети Новосибирской области подрядные организации ФКУ «Сибуправтодор» полностью завершили плановый ремонт и устройство защитных слоёв. На объектах капитального ремонта и мостовых сооружениях работы продлятся ещё около месяца.

Фото предоставлено пресс-службой ФКУ «Сибуправтодор»