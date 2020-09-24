ВТБ и Обувь России договорились об обновлении стратегии сотрудничества

Банк ВТБ и группа компаний «Обувь России» договорились об обновлении стратегии партнерских отношений, в том числе, продлении действующих кредитных обязательств в размере 4,5 млрд рублей.

В рамках долгосрочного партнерства банк увеличил компании срок кредитования до 2025 года с целью поддержки компании после вынужденной приостановки розничной торговли в период ограничений, вызванных пандемией коронавируса, а также с целью поддержки бизнеса по реализации стратегии дальнейшего развития, направленной на построение современного ритейл-формата, объединяющего онлайн- и офлайн-каналы продаж, развитие собственного маркетплейса и дополнительных сервисов для покупателей.

— В период пандемии ВТБ одним из первых предложил региональному бизнесу все возможные инструменты поддержки как государственные, так и собственные. С самого начала мы сконцентрировались на том, чтобы дать компании возможность перестроить свою работу, использовать все существующие ресурсы на поддержание деятельности. С ГК «Обувь России» мы сотрудничаем с 2013 года, не раз оказывали поддержку стратегическим проектам группы и уверены, что компания продолжит свое развитие, — отметил управляющий ВТБ в Новосибирской области, вице-президент Станислав Могильников.

— ВТБ является одним из ключевых финансовых партнеров ГК «Обувь России». Нас связывают длительные плодотворные отношения, что позволяет нам достигать взаимопонимания по ключевым вопросам сотрудничества и поддержки бизнеса. Мы высоко ценим то, что банк пошел нам навстречу в текущей непростой экономической ситуации. Благодаря поддержке ВТБ мы не только опережающими темпами достигаем докризисных показателей деятельности, но и возобновляем рост бизнеса, — прокомментировал директор группы компаний «Обувь России» Антон Титов.